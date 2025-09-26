UPPSC PCS 2025 Admit Card: यूपी पीसीएस परीक्षा में बस कुछ दिन बाकी, जानिए कब जारी होगा एडमिट कार्ड

UPPSC PCS 2025 Admit Card: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की सबसे फेमस पीसीएस परीक्षा अगले कुछ दिनों बाद शुरू होने वाली है. इसके पहले उम्मीदवार एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. एग्जाम के कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होने की उम्मीद है. उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाएं रखने की सलाह दी जाती है. यूपी पीसीएस भर्ती के जरिए कुल 200 पदों को भरा जाएगा. एग्जाम के लिए फरवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी जो अप्रैल तक चली. अब आयोग ने 12 अक्टूबर 2025 एग्जाम की तारीख तय की है.

ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकेंगे डाउनलोड

जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक जारी करेगा. उम्मीदवार अपने रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं. इस बार 200 पदों के लिए 6 लाख उम्मीदवार आवेदन कर चुके हैं, यानी एक पद के लिए 3 हजार से अधिक उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं. यानी इस बार काफी टफ कंपटिशन होने वाला है.

200 पद के लिए 6 लाख आवेदन

इन 200 पदों के लिए 6 लाख आवेदन बताते हैं कि रोजगार की कितनी कमी है. इतने आवेदन साल 2021 में आए थे. इसके बाद अन्य सालों में आवेदन 6 लाख से कम ही रहा. लेकिन एक बार फिर ये आंकड़ा पार कर चुका है. एग्जाम को लेकर इस बार काफी देरी हुई है क्योंकि पिछले साल आरओ-एआरओ पेपर लीक मामले की वजह से पूरा कैलेंडर बिगड़ गया था. एग्जाम जो मार्च-अप्रैल तक खत्म हो जाती थी उसे दिसंबर में करना पड़ा था.

