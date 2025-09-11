संविधान सभा पर मॉक इंटरव्यू में पूछा गया सवाल, जवाब से निकलते गए नए सवाल, क्या आप जानते हैं उनके जवाब

Upsc mock interview question : UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मॉक इंटरव्यू बहुत जरूरी होते हैं. ये ऐसे सेशन होते हैं, जिनमें अभ्यर्थी को असली इंटरव्यू जैसा माहौल मिलता है. यहां सिर्फ आपका नॉलेज ही नहीं, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और जवाब देने का तरीका भी परखा जाता है. अक्सर इन मॉक इंटरव्यू में अचानक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जिन्हें सुनकर उम्मीदवार कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाए. हाल ही में ऐसा ही एक मॉक इंटरव्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें संविधान सभा से जुड़े कुछ दिलचस्प सवाल पूछे गए. आइए जानते हैं क्या था सवाल और उसका सही जवाब.

सवालों की कड़ी ऐसे जुड़ी

पहला सवाल आया-संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?

उम्मीदवार ने कहा-9 दिसंबर 1946

अब इंटरव्यूअर ने पूछा- उस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी?

जवाब मिला – सच्चिदानंद सिन्हा

इसके बाद अगला सवाल- संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई और तब अध्यक्ष कौन थे?

जवाब आया- 24 जनवरी 1950, अध्यक्ष थे डॉ. राजेंद्र प्रसाद

अब सवाल और गहरा हुआ -डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बने?

जवाब था- 26 जनवरी 1950

फिर इंटरव्यूअर ने पेचीदा सवाल दागा-उन्हें राष्ट्रपति किसने चुना था?

यहीं पर उम्मीदवार थोड़ा अटक गया और बोलीं- सर, प्रक्रिया से चुने गए थे.

असल जवाब है-राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल (Electoral College) करता है, जिसमें संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं.

सवाल से निकलते हैं सवाल

UPSC इंटरव्यू की असली खासियत यही होती है कि एक जवाब से दूसरा सवाल निकाला जाता है. यानी बातचीत सीढ़ी की तरह आगे बढ़ती जाती है. इंटरव्यूअर यही परखते हैं कि उम्मीदवार कितना गहराई से जानता है और दबाव में किस तरह सोचकर जवाब देता है.

मॉक इंटरव्यू क्यों होते हैं?

मॉक इंटरव्यू का मकसद सिर्फ सवाल-जवाब करना नहीं है. असली मकसद ये देखना होता है कि अभ्यर्थी कितनी शांति और आत्मविश्वास से जवाब देता है. ऐसे इंटरव्यू से प्रैक्टिस मिलती है और असली UPSC इंटरव्यू में डर और घबराहट कम हो जाती है.