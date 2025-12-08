बिहार-झारखंड में UPSC मेन्स पास उम्मीदवारों के लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम शुरू, जल्द करें रजिस्ट्रेशन

UPSC Interview Guidance Programme 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की मेन्स ( UPSC Mains)परीक्षा पास करने वाले बिहार और झारखंड के सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है. दरअसल, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स (NACS) बिहार-झारखंड ने इस साल भी इन सफल अभ्यर्थियों के लिए विशेष इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम (IGP) की शुरुआत कर दी है. यह कार्यक्रम पूरी तरह से मुफ्त (Free) है. इस प्रोग्राम का उद्देश्य सिविल सेवा चयन के फाइनल फेज यानी पर्सनल इंटरव्यू (Personality Test)के लिए उम्मीदवारों को गाइडलाइन (Expert Guidance) देना है.

कौन और कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

बिहार और झारखंड से मुख्य परीक्षा पास करने वाले कोई भी योग्य अभ्यर्थी इस कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए पात्र हैं. उम्मीदवारों को एनएसीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण (Registration) कराना होगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि समय पर मॉक इंटरव्यू और गाइडेंस सत्रों में शामिल होकर तैयारी शुरू कर सकें.

मॉक इंटरव्यू अब 'हाइब्रिड मोड' में

इस साल एनएसीएस ने अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को और आसान बनाने के लिए एक जरूरी बदलाव किया है, इसे हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है.पिछली बार की तरह दिल्ली में मॉक इंटरव्यू आयोजित करने के अलावा, इस बार विशेष रूप से पटना में भी ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू आयोजित करने की व्यवस्था की गई है. यह बिहार और झारखंड के उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब वे दिल्ली जाए बिना अपने क्षेत्र के पास ही विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे. जो अभ्यर्थी दिल्ली या पटना से बाहर दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए यह आईजीपी पिछले साल की तरह ऑनलाइन मोड में भी रहेगा.

