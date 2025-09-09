UPSC Mock interview में पूछा गया सवाल: क्रिकेट की सफेद, लाल और गुलाबी बॉल में क्या होता है अंतर?

IAS Mock interview questions : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मॉक इंटरव्यू न केवल एक प्रेक्टिस सेशन की तरह होते हैं, बल्कि ये वास्तविक इंटरव्यू से पहले खुद का आंकलन करने का एक सटीक जरिया भी कहे जा सकते हैं. जिनमें अचानक ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो अभ्यार्थी को कंफ्यूज करें या एक पल के लिए उन्हें नर्वस कर दें. मॉक इंटरव्यूज में अक्सर ऐसे ही सवालों के जवाब तैयार करवाए जाते हैं. ऐसा ही एक मॉक इंटरव्यू वायरल हो रहा है. जिसमें अभ्यार्थी ने अपनी हॉबी में क्रिकेट का नाम लिया. इसके बाद जो सवाल उससे पूछा गया. जिसका जवाब शायद ही आपको पता हो.

मॉक इंटरव्यू में पूछा गया सवाल

इंस्टाग्राम पर मॉक इंटरव्यू का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें अभ्यार्थी से क्रिकेट से जुड़े किसी इतिहास या रिकॉर्ड पर सवाल नहीं होता. बल्कि उससे पूछा जाता है कि पिंक बॉल, रेड बॉल और व्हाइट बॉल में क्या डिफरेंस है.

जिसके जवाब में अभ्यार्थी कहता है कि व्हाइट बॉल सफेद ही कलर की होती है. उसका इस्तेमाल वन डे और टी ट्वेंटी मैच में होता है. जबकि रेड बॉल का इस्तेमाल टेस्ट क्रिकेट में होता और पिंक बॉल का इस्तेमाल डे नाईट क्रिकेट में होता है.

सवाल- क्या कारण है कि डे नाईट मैच में पिंक बॉल ही यूज की जाती है.

जवाब- पिंक बॉल की विजिबिलिटी ज्यादा होती है. इसलिए डे नाइट मैच में इस बॉल को ही यूज किया जाता है.

सवाल- केवल पिंक कलर की ही बॉल क्यों. सफेद और लाल बॉल के बारे में तो समझ में आता है कि फ्लड लाइट में उन्हें देखना मुश्किल होगा. लेकिन पिंक कलर ही क्यों कोई और रंग क्यों नहीं.

सारे सवालों का बेहद कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा अभ्यार्थी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया. वो इस सवाल पर लड़खड़ा जाता है और केवल इतना कहता है कि सर नहीं पता. क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं.

क्यों होते हैं मॉक इंटरव्यू?

मॉक इंटरव्यू ठीक वैसे ही आयोजित किए जाते हैं, जिस तरह से किसी भी परीक्षा में इंटरव्यू होते हैं. औपचारिक माहौल में अभ्यार्थी किस तरह कॉन्फिडेंटली पेश आते हैं और सवालों को कैसे फेस करते हैं, इसकी की प्रेक्टिस करवाई जाती है. इसके बाद जब अभ्यार्थी असल में इंटरव्यू फेस करते हैं तब उन्हें उतना डर नहीं सताता और नर्वसनेस भी कम महसूस होती है.