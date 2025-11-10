विज्ञापन

UPSC ने इंडियन फॉरेन सर्विस मेन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय वन सेवा (IFS) मेन्स परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड लें.

Read Time: 2 mins
Share
UPSC ने इंडियन फॉरेन सर्विस मेन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
नई दिल्ली:

UPSC IFS Main Exam Admit Card 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने भारतीय वन सेवा (IFS) मेन्स परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in से लॉगिन क्रेडेंशियल भरने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. UPSC IFS मुख्य परीक्षा 2025, 16 नवंबर से 23 नवंबर, 2025 तक भारत के कई केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, परीक्षा हर दिन दो सत्रों में आयोजित की जाएगी (सुबह का सत्र सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर का सत्र दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक). उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए विवरणों, जैसे परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को ध्यान से देखें. किसी भी तरह की गलती होने पर वे यूपीएससी को कनेक्ट कर सकते हैं.

इस बात पर ध्यान दें

आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि "सभी उम्मीदवारों के लिए UPSC IFS मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड 2025 की एक मुद्रित प्रति, एक वैध फोटो पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ परीक्षा स्थल पर ले जाना अनिवार्य है."

एग्जाम सेंटर पर इन चीजों को ले जाने से बचें

आयोग ने अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या अन्य संचार उपकरण जैसी प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने पर सख्त मनाही की है. नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परीक्षा स्थल पर ऐसी वस्तुओं के भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी. कोई भी प्रतिबंधित सामान लाने वाले अभ्यर्थियों को उसे बाहर रखने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी क्योंकि यूपीएससी किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा.

ये भी पढ़ें-यूपी में 45 हजार होमगार्ड की भर्ती के लिए कराना होगा OTR, ये रहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UPSC, UPSC Exam, UPSC IFS, Upsc Ifs Exam, Upsc Main Exam
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com