यूपी में 45 हजार होमगार्ड की भर्ती के लिए कराना होगा OTR, ये रहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

UP Home Guard Vacancy: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से जल्द ही वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें शेड्यूल से लेकर बाकी जानकारी होगी.

UP Home Guard Vacancy: यूपी में 45 हजार होम गार्ड्स की भर्ती निकली है, इसके लिए अब उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) का लिंक एक्टिवेट कर दिया है. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले लोगों को पहले ओटीआर करना जरूरी होगा. इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यूपी पुलिस भर्ती की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर ओटीआर का लिंक दिया गया है, यहां से इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि जल्द ही भर्ती का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा. 

किसे करना होगा ओटीआर?

यूपी में भर्तियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर करवाया जा रहा है. जिन युवाओं ने पहले से ही अपना ओटीआर करवाया है, उन्हें अलग से इस भर्ती के लिए ओटीआर की जरूरत नहीं होगी. हालांकि पहली बार ऐसी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. बोर्ड की वेबसाइट पर एक वीडियो में इसका पूरा प्रोसेस भी बताया गया है. ओटीआर करने से आपको बार-बार अपनी जानकारी नहीं भरनी होगी और आवेदन काफी आसान हो जाएगा. 

कैसे होगा OTR?

  • OTR के लिए उम्मीदवारों को एक ई-मेल आईडी और फोन नंबर की जरूरत होगी, जिन्हें बाद में बदला नहीं जाएगा. 
  • आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज का इस्तेमाल कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 
  • 10वीं की मार्कशीट में दी गई जानकारी के हिसाब से ही अपनी पूरी डीटेल फिल करनी होगी. 
  • उम्मीदवार डिजीलॉकर से अपनी 10वीं की मार्कशीट डीटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा इन्हें खुद भी दर्ज किया जा सकता है.

जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

यूपी पुलिस भर्ती की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जल्द होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस वर्ग के लिए कितनी वेकेंसी हैं. इसके अलावा उम्मीदवार अपने ही जिले के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी जिस जिले का मूल निवास होगा, उसी के लिए आवेदन करना होगा. नगर निकाय की नौकरी से निकाले गए लोग और जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा फिजिकल परीक्षा में भी पास होना जरूरी होगा. 

