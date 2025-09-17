IOCL Apprentice Recruitment 2025 : 12वीं पास के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका, यहां जानिए डिटेल्स

IOCL Apprentice Recruitment 2025: अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) एक अच्छा मौका लेकर आया है. यहां अप्रेंटिस के 537 पदों पर भर्ती हो रही है. अलग-अलग क्षेत्रों में ये पद निकाले गए हैं और इसकी सबसे खास बात ये है कि 12वीं पास बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं. यानी जिनके पास अभी ज्यादा डिग्री नहीं है, वे भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 सितंबर 2025 रखी गई है.

कहां कितने पदों पर वैकेंसी निकली गई

ईस्टर्न रीजन – 156 पद

वेस्टर्न रीजन – 152 पद

नॉर्दर्न रीजन – 97 पद

सदर्न रीजन – 47 पद

साउथ-ईस्टर्न रीजन – 85 पद

कुल मिलाकर 537 पद

कौन कर सकता है अप्लाई?

न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 24 साल होनी चाहिए.

आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमानुसार उम्र में छूट मिलेगी.

12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा ITI, Diploma और किसी भी विषय में स्नातक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं.

ध्यान रहे-अगर आपने इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए जैसी बड़ी डिग्री ले ली है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य नहीं होंगे.

अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करीब 1 साल की होगी.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

वहां कैरियर वाला ऑप्शन चुनें.

भर्ती का लिंक खोलें.

नया रजिस्ट्रेशन करके अपनी डिटेल भरें.

मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें.

फॉर्म को ध्यान से चेक करके सबमिट कर दें.

आखिर में फॉर्म डाउनलोड करके अपने पास रख लें.

क्यों है ये मौका खास?

आईओसीएल देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है. यहां अप्रेंटिस बनकर काम करने से आपको ट्रेनिंग के साथ-साथ बड़े संगठन में काम करने का अनुभव भी मिलेगा. खासकर 12वीं पास युवाओं के लिए ये नौकरी की शुरुआत करने का बढ़िया मौका है. तो अगर आप इसके लिए योग्य हैं, तो आखिरी तारीख से पहले जरूर आवेदन करें.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अप्लाई करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में योग्यता को एकबार ध्यान से पढ़ लें.