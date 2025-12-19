विज्ञापन

SSC CGL टियर-1 का रिजल्ट हुआ जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड और क्या है अगला स्टेप

SSC CGL Result 2025:  परीक्षा को लेकर 17 से 19 अक्टूबर 2025 के बीच करीब 1,000 आपत्तियों पर विचार किया गया. इसके बाद आयोग की तरफ से नतीजे जारी किए गए हैं. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

SSC CGL टियर-1 का रिजल्ट जारी

SSC CGL Result 2025:  कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की तरफ से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 2025 टियर 1 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस रिजल्ट का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार था. उम्मीदवारों ने इसके लिए  12 सितंबर से 26 सितंबर के बीच आयोजित हुई परीक्षा में हिस्सा लिया था. परीक्षा के बाद इसे लेकर सामने आई आपत्तियों पर विचार किया गया और आखिरकार अब नतीजे जारी हुए हैं. आइए जानते हैं कि अब अगला स्टेप क्या होगा और पास होने वाले उम्मीदवार कैसे अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. 

ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

SSC CGL टियर 1 परीक्षा 2025 का रिजल्ट चेक करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जा सकते हैं. यहां रिजल्ट वाले पॉपअप पर क्लिक करके आपके सामने एक पीडीएफ खुलेगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. 

किन उम्मीदवारों का रोका गया रिजल्ट

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की तरफ से कुछ उम्मीदवारों का रिजल्ट भी रोका गया है, हालांकि इसका कोई एक कारण नहीं बताया गया है. जानकारी के मुताबिक कई अलग-अलग कारणों के चलते 49 उम्मीदवारों का परिणाम रोक दिया गया है, वहीं डीबार किए जाने के चलते पांच उम्मीदवारों का रिजल्ट प्रोसेस नहीं हुआ है. 

क्या है अगला स्टेप?

SSC CGL टियर-1 का रिजल्ट जारी होने के बाद पास होने वाले उम्मीदवारों को अब टियर 2 परीक्षा में शामिल होना होगा. बताया गया है कि जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी. इसके बाद जो उम्मीदवार टियर 2 परीक्षा में भी पास होंगे, उनकी अलग-अलग कैटेगरी में कटऑफ लिस्ट जारी की जाएगी. इस प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन होगा और फिर नियुक्ति दी जाएगी. 

13 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने दी परीक्षा

SSC CGL परीक्षा में देशभर के कुल 13.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. वहीं 28 लाख उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया था. परीक्षा के लिए 126 शहरों में 255 केंद्र बनाए गए थे. उम्मीदवार आगे की जरूरी जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. 

