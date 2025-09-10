विज्ञापन

SSC CGL Admit Card 2025: 12 सितंबर से होने वाली एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें Download

SSC CGL 2025: एसएससी सीजीएल की परीक्षा 12 सितंबर से शुरू होने वाली है, दो दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
SSC CGL Admit Card 2025: 12 सितंबर से होने वाली एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें Download
नई दिल्ली:

SSC CGL Admit Card 2025 Download Link: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएल)-2025 की परीक्षा 12 सितंबर को होने वाली है. इससे दो दिन पहले SSC CGL Admit Card जारी कर दिया है. इस परीक्षा के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वे ssc.gov.in पर अपनी जानकारी दर्ज कर डाउनलोड कर सकते हैं. SSC CGL परीक्षा सिटी स्लिप पहले ही जारी हो चुका है. 

इतने लाख आए आवेदन

SSC CGL परीक्षा के जरिए कुल 14,582 पदों पर नियुक्त किया गया है.  टियर-1 परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक किया जाएगा. एग्जाम से पहले गाइडलाइन पढ़ लें. इस एसएससी सीजीएल की परीक्षा के लिए कुल 28,14,604 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है.

इन बातों का रखें ध्यान

एडमिट कार्ड के साथ अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एक वैध पहचान पत्र भी साथ ले जाना अनिवार्य होगा. एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़ लें. किसी भी तरह की कोई गलती हो तो उसे सुधरवा लें, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है.

ये भी पढ़ें-Bihar STET 2025: जारी हुआ बिहार टीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन, कल से आवेदन शुरू

SSC CGL Admit Card 2025: एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड ऐसे करें download

  •  ssc.gov.in पर जाना होगा
  • इसके बाद जानकारी दर्ज करना होगा
  • आपके स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा.
  • उम्मीदवार उसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें.

ये भी पढ़ें-Bihar B.Ed 2025: चार साल के बिहार बी.एड कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू, एंट्रेंस परीक्षा अक्टूबर में

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
SSC CGL 2025, SSC CGL 2025 Notification, SSC CGL 2025 Exam, SSC CGL 2025 Admit Card Sarkari Result, Ssc Cgl 2025 Exam Dates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com