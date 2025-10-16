SSC CGL 1 टीयर परीक्षा के लिए आंसर-की कब होगी जारी? लेटेस्ट अपडेट यहां

SSC CGL Tier 1 Exam Answer Key: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) टियर 1 परीक्षा 2025 की आंसर-की और उत्तर पुस्तिका आज, 16 अक्टूबर, 2025 को जारी किए जाने की उम्मीद है. आंसर-की जारी होने के बाद, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर आंसर-की देख और डाउनलोड कर सकेंगे. आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "CGLE प्रश्नों के लिए चुनौती 15 अक्टूबर के आसपास शुरू होगी."

टियर 1 परीक्षा 126 शहरों के 255 केंद्रों पर 15 दिनों तक चली थी. इस परीक्षा में 28 लाख रजिस्ट्रर उम्मीदवारों में से लगभग 13.5 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए.आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके दी गई समय अवधि (आमतौर पर दो से तीन दिन) के भीतर आंसर-की पर आपत्तियां उठा सकेंगे.

SSC CGL Tier 1 Exam Answer Key: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर, "नवीनतम समाचार" के अंतर्गत "उत्तर कुंजी" टैब पर क्लिक करें.

"SSC CGL Tier 1 2025 आंसर-की" लिंक पर क्लिक करें.

अपने रोल नंबर और पासवर्ड या पंजीकरण आईडी का उपयोग करके लॉग इन करें.

आंसर-की स्क्रीन पर दिखाई देगी.

भविष्य के लिए आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं.

एसएससी ने परीक्षाओं की तिथि के संबंध में अपने आधिकारिक नोटिस में बताया था कि, "संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) टियर 1 परीक्षा अक्टूबर 2025 के चौथे सप्ताह में आयोजित की जाएगी, उसके बाद सब-इंस्पेक्टर (CPO), जूनियर इंजीनियर (JE) और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTSएमटीएस) परीक्षाएँ होंगी। दिल्ली पुलिस और एसआई सीपीओ 2025 के लिए आवेदन वर्तमान में खुले हैं, जबकि कांस्टेबल (जीडी) 2026 परीक्षा के लिए पंजीकरण नवंबर में शुरू होगा.

ये भी पढ़ें-MP Police Bharti 2025: मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर्स को शामिल होने का मौका, ये है आखिरी तारीख