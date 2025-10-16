विज्ञापन

SSC CGL 1 टीयर परीक्षा के लिए आंसर-की कब होगी जारी? लेटेस्ट अपडेट यहां

संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) टियर 1 परीक्षा 2025 के लिए आंसर-की जारी होने का इंतजार किया जा रहा है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है.

नई दिल्ली:

SSC CGL Tier 1 Exam Answer Key: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) टियर 1 परीक्षा 2025 की आंसर-की और उत्तर पुस्तिका आज, 16 अक्टूबर, 2025 को जारी किए जाने की उम्मीद है. आंसर-की जारी होने के बाद, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर आंसर-की देख और डाउनलोड कर सकेंगे. आधिकारिक नोटिस में कहा गया है, "CGLE प्रश्नों के लिए चुनौती 15 अक्टूबर के आसपास शुरू होगी."

टियर 1 परीक्षा 126 शहरों के 255 केंद्रों पर 15 दिनों तक चली थी. इस परीक्षा में 28 लाख रजिस्ट्रर उम्मीदवारों में से लगभग 13.5 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए.आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके दी गई समय अवधि (आमतौर पर दो से तीन दिन) के भीतर आंसर-की पर आपत्तियां उठा सकेंगे.

SSC CGL Tier 1 Exam Answer Key: ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की 

  • आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर, "नवीनतम समाचार" के अंतर्गत "उत्तर कुंजी" टैब पर क्लिक करें.
  • "SSC CGL Tier 1 2025 आंसर-की" लिंक पर क्लिक करें.
  • अपने रोल नंबर और पासवर्ड या पंजीकरण आईडी का उपयोग करके लॉग इन करें.
  • आंसर-की स्क्रीन पर दिखाई देगी.
  • भविष्य के लिए आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं.

एसएससी ने परीक्षाओं की तिथि के संबंध में अपने आधिकारिक नोटिस में बताया था कि, "संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) टियर 1 परीक्षा अक्टूबर 2025 के चौथे सप्ताह में आयोजित की जाएगी, उसके बाद सब-इंस्पेक्टर (CPO), जूनियर इंजीनियर (JE) और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTSएमटीएस) परीक्षाएँ होंगी। दिल्ली पुलिस और एसआई सीपीओ 2025 के लिए आवेदन वर्तमान में खुले हैं, जबकि कांस्टेबल (जीडी) 2026 परीक्षा के लिए पंजीकरण नवंबर में शुरू होगा.

