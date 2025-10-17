विज्ञापन

SSC CGL Answer Key 2025: SSC CGL टियर-1 परीक्षा की आंसर की हुई जारी, यहां से कर सकते हैं डाउनलोड

SSC CGL Answer Key 2025: पिछले कई दिनों से तमाम उम्मीदवारों को एसएससी सीसीएल टियर-1 परीक्षा 2025 की आंसर की का इंतजार था.

एसएससी सीसीएल टियर-1 परीक्षा 2025 की आंसर की

SSC CGL की परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों का इंतजार आखिर खत्म हो गया है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की तरफ से SSC CGL टियर-1 परीक्षा 2025 की आंसर की जारी कर दी गई है, जिसे तमाम अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. एसएससी सीसीएल टियर-1 परीक्षा 2025 का आयोजन पिछले महीने 12 सितंबर कसे लेकर 26 सितंबर के बीच किया गया था. इस परीक्षा के बाद से ही तमाम अभ्यर्थी आंसर की का इंतजार कर रहे थे. 

आपत्ति भी करवा सकते हैं दर्ज

आयोग की तरफ से आंसर की जारी करने के साथ ही आपत्ति दर्ज करवाने वाली विंडो भी ओपन कर दी गई है. अगर आपको परीक्षा से जुड़ी कोई आपत्ति है तो इसके लिए एक सवाल की 50 रुपये फीस देकर आप ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं. एक बार फीस भरने के बाद ये रिफंड नहीं की जाएगी. 

SSC परीक्षा में आई तकनीकी गड़बड़ी के चलते कुछ उम्मीदवारों की परीक्षा ठीक नहीं हुई थी, उनका 14 अक्टूबर को री-एग्जाम करवाया गया. इसके लिए अलग-अलग सेंटर बनाए गए थे. 

ऐसे डाउनलोड करें आंसर की

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं
  • होमपेज पर आपको आंसर की टैब दिखेगा, इस पर क्लिक करें
  • SSC CGL Tier 1 2025 आंसर-की पर क्लिक करें
  • अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी का इस्तेमाल करके लॉग इन करें
  • इसके बाद आपकी आंसर-की स्क्रीन पर दिखेगी 
  • आप यहीं से आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं

इतने पदों पर होगी भर्ती

एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा से सरकारी विभागों में 14,582 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए लाखों उम्मीदवारों ने परीक्षा का आवेदन दिया था और अब उन्हें रिजल्ट का इंतजार है. बता दें कि एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी इसमें हासिल किए गए नंबर फाइनल में नहीं जोड़े जाते हैं. जिन अभ्यर्थियों का कटऑफ से नीचे नंबर आएगा, उन्हें अगले चरण की परीक्षा में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा. 

