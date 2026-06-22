SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1,500 पदों पर निकाली वैकेंसी, 8 जुलाई तक करें आवेदन

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. प्रोबेशनरी ऑफिसर की नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ये अच्छा मौका है. आवेदन प्रक्रिया 18 जून से शुरू हो गई है जो कि 8 जुलाई तक चलने वाली है. एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वो समय रहते अप्लाई कर दें. एसबीआई के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है. बता दें कि 1,500 रिक्तियों में अनारक्षित (यूआर) के 588, अनुसूचित जनजाति (एससी) के 234, अनुसूचित जातिएसटी (एसटी) के 144, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के 390 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) के 144 पद रखें गए हैं.

क्या है आवेदन प्रक्रिया

आधिकारिक पोर्टल पर जाएं होम पेज पर Recruitment of Probationary Officers (Advertisement No. CRPD/PO/2026-27/09)" लिंक होगा, "Apply Online" वाले विकल्प पर क्लिक करें. फॉर्म का पेज खुलेगा, पूछी गई सारी जानकारी सही से भर दें

कौन कर सकते हैं आवेदन

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन होनी चाहिए. ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर/सेमेस्टर वाले छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं. न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

क्या है चयन प्रक्रिया

उम्मीदवार का चयन प्रारंभिक परीक्षा, ऑनलाइन मुख्य परीक्षा, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर किया जाना है. प्रारंभिक परीक्षा अगस्त में होगी. मुख्य परीक्षा सितंबर में होगी और साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज एवं पर्सनल इंटरव्यू अक्टूबर/नवंबर में आयोजित होने की संभावना है. वहीं जिन भी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, उन्हें हर महीने 48,480 से 85,920 रुपए के बीच प्रति महीने सैलरी के तौर पर दिए जाएंगे.

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