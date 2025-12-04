2 सालों में निकाली 1,20,579 भर्तियां... जानें कैसे आप भी पा सकते हैं रेलवे में नौकरी

रेलवे में नौकरी पाने का सपना लाखों युवक देखते हैं. रेलवे की और से हर साल कई पदों पर भर्तियां निकाली जाती हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2024 और 2025 में भारतीय रेलवे ने 1,20,579 रिक्तियों के लिए भर्ती निकाली हैं. साथ ही बताया कि 2014-15 से लेकर 2024-25 में 5.08 लाख लोगों को नौकरी दी है. रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे के आकार, स्थानिक वितरण और संचालन की गंभीरता को देखते हुए, रिक्तियों का उत्पन्न होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है. नियमित संचालन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मशीनीकरण और नवीन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराई जाती है. रिक्तियों को मुख्य रूप से रेलवे द्वारा परिचालन और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियां करके भरा जाता है.

मंत्रालय के मुताबिक, रेलवे की ओर से 2014-15 से 2024-25 में 5.08 लाख लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि यह संख्या 2004-05 से 2013-14 के बीच 4.11 लाख थी, जो दिखाता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे में अधिक लोगों को नौकरियां मिली हैं.

रेलवे में इन पदों पर निकलती हैं भर्तियां-

सहायक लोको पायलट (एएलपी) तकनीशियन उप-निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में कांस्टेबल जूनियर इंजीनियर (जेई) / डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस) / रासायनिक और धातुकर्म सहायक (सीएमए) पैरामेडिकल श्रेणियां गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (स्नातक) गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (स्नातक) मंत्रिस्तरीय और पृथक श्रेणियां और लेवल-1 श्रेणियां जैसे सहायक, ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन.

कैसे पाएं रेलवे में नौकरी

रेलवे की और से आधिकारिक वेबसाइट और सरकारी न्यूज पेपर में समय-समय पर भर्तियां निकाली जाती हैं. जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं. भर्तियां एग्जाम के जरिए ही होती हैं. इसलिए जो लोग रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं , वो एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें और भर्ती निकलती ही फॉर्म भर दें.

IANS इनपुट के साथ