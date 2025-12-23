RRB Group D Recruitment 2026: 22,000 वैकेंसी के लिए शॉर्ट नोटिस! जानें एलिजिबिलिटी, सैलरी और आवेदन प्रोसेस

RRB Group D Recruitment 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने ग्रुप D लेवल-1 पोस्ट के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है. इस बार RRB Group D Recruitment 2026 के तहत लगभग 22,000 पदों पर नियुक्ति होगी. जो उम्मीदवार इंडियन रेलवे में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है.

कब और कैसे करें आवेदन?

शॉर्ट नोटिस के मुताबिक, RRB Group D 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 21 जनवरी से शुरू होंगे और 20 फरवरी 2026 तक चलेंगे. उम्मीदवारों को तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा.

कितनी वैकेंसी और कौन-कौन से पद?

RRB ने लगभग 22,000 लेवल-1 पदों की भर्ती को मंज़ूरी दी है. रिपोर्ट के अनुसार, अकेले ट्रैक मेंटेनर ग्रेड IV के लिए करीब 11,000 पद रिज़र्व हैं. इसके अलावा पॉइंट्समैन-B और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल विभाग में विभिन्न असिस्टेंट रोल के पद भी शामिल होंगे.

नोटिफिकेशन कब आएगा?

RRB Group D 2026 का विस्तृत नोटिफिकेशन दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को शुरुआती सैलरी ₹18,000 मिलेगी.

परीक्षा और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल एग्ज़ाम शामिल होंगे.

योग्यता और उम्र सीमा

उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए. कुछ तकनीकी पदों के लिए NCVT/SCVT से ITI सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट (NAC) जरूरी है.

उम्र सीमा 1 जनवरी 2026 तक 18 से 33 साल होगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार उम्र में छूट मिलेगी.

आवेदन कैसे करें?