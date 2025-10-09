RPSC RAS Mains Result 2025: राजस्थान आरएएस मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी, इतने उम्मीदवार हुए पास

RPSC RAS Mains Result 2025 Download link: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आरएएस मेंस (RAS Mains Result 2025) परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं.रिजल्ट का लिंक एक्टिव हो चुका है, इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में पास होना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आरएएस मेंस परीक्षा का आयोजन 17 जून और 18 जून को हुआ था. एग्जाम दो शिफ्ट में हुई थी. सुबह 9 बजे से 12:00 बजे तक एवं दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया गया था. इस परीक्षा के लिए 6.75 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. प्री परीक्षा में 3.75 लाख उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए थे. इसमें से केवल 21,539 पास हुए थे. मेन्स परीक्षा के लिए 2461 उम्मीदवार सफल हुए हैं. अब ये सफल उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होंगे.

RPSC RAS Mains Result 2025 Download link: ऐसे करें डाउनलोड

आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाना होगा.

इसके बाद आपको होमपेज पर दिए गए न्यूज एंड इवेंट्स सेक्शन में जाएं.

इसके बाद आपको RPSC RAS Mains 2025 Result लिंक पर क्लिक करें.

स्क्रीन पर RPSC RAS रिजल्ट PDF फाइल खुल जाएगी.

