RPSC RAS Interview: राजस्थान आरएएस मेन्स परीक्षा इंटरव्यू शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगा सेकेंड फेज

RPSC RAS Interview: राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा (RAS Exam 2024) के मेन्स परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी और जरूरी घोषणा की है.

नई दिल्ली:

RPSC RAS Interview Schedule 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा (RAS Exam 2024) के मेन्स परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी और जरूरी घोषणा की है. आयोग ने दूसरे फेज के इंटरव्यू की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जो उम्मीदवारों के फाइनल फेज के लिए निर्णायक साबित होगा.15 दिसंबर 2025 (सोमवार) से सेकेंड फेज का इंटरव्यू शुरू होगा और इंटरव्यू की लास्ट डेट 24 दिसंबर 2025 है.

इंटरव्यू के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स

RPSC ने साफ निर्देश दिए हैं कि बिना अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स के किसी भी उम्मीदवार को इंटरव्यू में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी.इसलिए वे सभी डॉक्यूमेंट्स साथ लें  जाएं. डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF), सभी ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट (जैसे मार्कशीट, डिग्री) और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स. सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी का सेट भी साथ रखें.वैध आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस).पासपोर्ट साइज फोटो.

इंटरव्यू लेटर कब होगा जारी?

इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेटर (बुलावा पत्र) जल्द ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और समय रहते अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर लें.

