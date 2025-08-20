पंजाब एंड सिंध बैंक में ग्रेजुएट के लिए निकली LBO की भर्ती, इतने पदों पर होगा आज से आवेदन

Punjab And Sindh banj vacancy 2025 : पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर (एलबीओ) के 750 पदों पर भर्ती निकली है. इस भर्ती के लिए आवेदन आज 20 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है. इच्छुक उम्मीदवार punjabandsindhbank.co.in/content/recruitment या ibpsonline.ibps.in/psbaug25 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस पद के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 है. ऐसे में आइए जानते हैं इस पद के लिए योग्यता, सैलरी और चयन प्रक्रिया क्या होगी.

वैकेंसी डिटेल्स

आपको बता दें कि 750 में से 108 एससी, 51 एसटी, 197 ओबीसी, 72 EWUS वर्ग के लिए हैं. वहीं, 322 पद अनारक्षित के लिए हैं.

इसके अलावा एलबीओ के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा आना अनिवार्य है.

किस राज्य में कितने पद हैं

LBO के पद आंध्र प्रदेश में 80 पद, असम में 15, गुजरात में 100, महाराष्ट्र में 100, छत्तीसगढ़ में 40, हिमाचल में 30, झारखंड में 35, कर्नाटक में 65, ओडिशा में 85, पुदुचेरी में 5, तमिलनाडु में 85, तेलांगना में 50 और पंजाब में 60 हैं.

आयु सीमा

इन पदों के लिए आयु सीमा 20 से 30 साल के बीच होना चाहिए.

उम्मीदवारों का जन्म 02 अगस्त 1995 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद होना चाहिए.

इस पद के लिए आयु सीमा में आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी.

LBO पद के लिए एससी व एसटी को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता

इस पद के लिए किसी भी विषय में स्नातक और 18 साल का अनुभव होना अनिवार्य है.

सैलरी

इस पद के लिए सैलरी 48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920

आवेदन शुल्क

इस पद के लिए आवेदन फीस जनरल, EWUS,OBC और 850 प्लस टैक्स देना होगा, जबकि एससी व एसटी को 100 रूपये टैक्स के साथ देना होगा.

बॉन्ड करना होगा पूरा

जो उम्मीदवार इस पद के लिए चुने जाएंगे उन्हें तीन साल की अनिवार्य सेवा देनी होगी. इसके लिए तीन साल का बॉन्ड भी भरना होगा. वहीं, 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड भी होगा, जो लोग बॉन्ड को पूरा नहीं करते हैं उन्हें ग्रोस सैलरी देनी होगी.

चयन प्रक्रिया

इस पद के लिए चयन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग, इंटरव्यू, अंतिम मेरिट लिस्ट, स्थानीय भाषा के आधार पर होगा.

आवेदन लिंक

नोटिफिकेशन लिंक