RPSC 2nd Grade Exam: राजस्थान 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आए इतने लाख आवेदन, तगड़ा होने वाला है एग्जाम

RPSC 2nd Grade Vacancy Exam: राजस्थान सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है. लेकिन इस भर्ती के लिए इस बार लाखों आवेदन आए हैं. राजस्थान में सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती के जरिए 6500 पदों को भरा जाएगा. इस भर्ती के लिए टोटल 1264886 यानी 12 लाख से ज्यादा आवेदन आएं थे. यानी एक पद के लिए 195 उम्मीदवारों को एग्जाम देना होगा. इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सीट पर कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है.

सोशल साइंस (SST) में 401 पदों के लिए सबसे ज्यादा 3 लाख 69 हजार 563 एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं. विषयवार आंकड़े देखे जाएं तो एसएसटी, पंजाबी और हिंदी में ज्यादा कंपीटिशन होगा. इस भर्ती परीक्षा सेमाध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए सीनियर टीचर टीजीटी के 10 विषयों के कुल 6500 पदों पर भर्ती की जाएगी. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन जुलाई 2026 में होगी, भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर में बंद कर दिए गए थे.

वैकेंसी डिटेल्स

विज्ञान - 196650 (1355 पद)

गणित - 149604 (1385 पद)

एसएसटी- 369563 (401 पद)

हिन्दी - 341163 (1052 पद)

संस्कृत - 92892 (940 पद)

अंग्रेजी - 98996 (पदों की संख्या 1305)

उर्दू - 10143 (48 पद)

पंजाबी - 5418 (11 पद )



