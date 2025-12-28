RPSC ने जारी किया 2026 का एग्जाम कैलेंडर, जानिए कब होगी कौन सी परीक्षा

RPSC Exam Calendar 2026: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने 2026 के लिए एग्जाम कैलेंडर की घोषणा कर दी है, जिससे कैंडिडेट्स को आने वाली रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में पहले से जानकारी मिल जाएगी. कमीशन ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और टाइम पर करने के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर-बेस्ड एग्जाम फिर से शुरू करने का भी फैसला किया है. RPSC एग्जाम कैलेंडर 2026 rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है. राजस्थान में होने वाली भर्तियों के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है.

ये हैं भर्तियों की डेट

अजमेर में RPSC ऑफिस ने 18 बड़ी रिक्रूटमेंट एग्जाम की तारीखें जारी कर दी हैं, जिनमें डिप्टी कमांडेंट, लेक्चरर (मास्टर) और स्टेशन ऑफिसर (सब-इंस्पेक्टर) जैसे पद शामिल हैं. RPSC चेयरमैन ने कहा कि एग्जाम कैलेंडर को काफी पहले जारी करने का मकसद कैंडिडेट्स को तैयारी के लिए काफी समय देना है. साल का पहला एग्जाम जनवरी में शुरू होगा और दिसंबर तक कई भर्ती परीक्षाएं होंगी.

लगभग छह साल के गैप के बाद, RPSC ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिर से शुरू कर दिया है. पेपर लीक और गड़बड़ियों जैसी दिक्कतों से बचने के लिए, कमीशन अब ऑनलाइन एग्जाम कराएगा। इससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी पक्की होगी.

पहला एग्जाम 11 जनवरी, 2026 को होम डिपार्टमेंट में डिप्टी कमांडेंट के पद के लिए होगा. अगले दिन, 12 जनवरी को आयुर्वेद डिपार्टमेंट में लेक्चरर के पद के लिए एग्जाम ऑनलाइन होगा. दूसरे डिपार्टमेंट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी जनवरी के आखिर तक होंगे. 26 अप्रैल, 3 मई, 29 नवंबर, 6 दिसंबर और 27 दिसंबर जैसी तारीखों का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब सरकार RAS या REET जैसी नई बड़ी भर्तियों की घोषणा करती है, या अगर किसी खास जिले में इंटरनेट की दिक्कत या इमरजेंसी की वजह से कोई परीक्षा टालनी पड़ती है. इससे उम्मीदवारों को ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा.

ये भी पढ़ें-बर्मिंघम यूनिवर्सिटी ने भारत के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए लॉन्च किया लैंग्वेज कोर्स