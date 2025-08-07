विज्ञापन

Bihar Teacher 4.0 Bharti के लिए जानिए कब से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, 1.6 लाख पदों के लिए आवेदन का इंतजार

Bihar Teacher 4.0 Bharti Application Form: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू सिंतबर- अक्टूबर में शुरू होने की संभावना है, लेकिन इस बार पूरी सीटों पर भर्ती नहीं होगी.

नई दिल्ली:

Bihar Teacher 4.0 Bharti: हाल ही में बिहार के सीएम नीतिश कुमार ने हाल ही में लाखों में शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी. बीपीएससी अब इन भर्ती के लिए तैयारियों में लग चुका है. साल ही इस बार की 4.0  भर्ती में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा. क्योंकि इस भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत सीटों में आरक्षण मिलेगा. वहीं डोमीसाइल नीति लागू होने के बाद बिहार के निवासियों के लिए नौकरी लेना और भी आसान हो गया है. इन बदलावों के बाद अब उम्मीदवार ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर बिहार 4.0 भर्ती कब तक होगी. लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक,  बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से चुनाव से सितंबर- अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

Bihar Teacher 4.0 Bharti: के लिए योग्यता

इस भर्ती प्रक्रिया से बिहार में 1.6 लाख से ज़्यादा शिक्षक पदों पर नियुक्ति होने की उम्मीद है. BPSC शिक्षक 4.0 नोटिफिकेशन प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 1-5), उच्च प्राथमिक शिक्षक (कक्षा 6-8), माध्यमिक शिक्षक (कक्षा 9 से 10) और उच्च माध्यमिक शिक्षक (कक्षा 11 से 12) के पदों के लिए जारी की जाएगी. जो इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास कुछ जरूरी योग्यता होनी चाहिए. उम्मीदवार ये जान लें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET/STET) में पास होने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. इस वैकेंसी के जरिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा. इस अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार परीक्षा में शामिल हो सकता है.

ये भी जान लें

  • बिहार 4.0 भर्ती के जरिए लगभग 50 हजार सीटें भरी जाएंगी.
  • आधी रिक्ति 50 हजार टीआरई 5 के लिए रिजर्व रहेगी.
  • शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 9 से 12 तक के लिए विभिन्न जिलों से लगभग 25 हजार की रिक्ति की संभावना है.
  • प्रारंभिक स्कूलों में रिक्ति कम आ रही है.
     

ये भी पढ़ें-Govt Jobs: बिहार में ग्रेजुएट के लिए निकली बंपर नौकरियां, क्या-क्या पोस्ट, क्या योग्यता, डीटेल में जानिए 

