विज्ञापन

IBPS Clerk Bharti: आईबीपीएस क्लर्क 10277 भर्ती की प्री परीक्षा अक्टूबर में, आवेदन की लास्ट डेट आज, जानें सैलरी

IBPS Clerk Pre Exam Date 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के 10277 पदों के लिए अबतक आवेदन नहीं किया तो जल्द अप्लाई कर लें, क्योंकि आज अप्लाई करने की लास्ट डेट है.

Read Time: 2 mins
Share
IBPS Clerk Bharti: आईबीपीएस क्लर्क 10277 भर्ती की प्री परीक्षा अक्टूबर में, आवेदन की लास्ट डेट आज, जानें सैलरी
नई दिल्ली:

IBPS Clerk Pre Exam Date 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के 10277 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 21 अगस्त को समाप्त हो जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं  किया है वे जल्द अप्लाई कर लें. सरकारी नौकरी पाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, 10 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है. आवेदन फीस जमा करने की भी आखिरी तारीख 21 अगस्त ही है. अपने आवदेन फॉर्म का प्रिंट आउट 5 अगस्त तक ले सकते हैं. इस भर्ती की प्री परीक्षा अक्टूबर में तय की गई है. 

अक्टूबर में ही रिजल्ट जारी होने के बाद नवंबर में मेन्स परीक्षा भी आयोजित कराई जाएगी. IBPS ने साल 2024 में क्लर्क पद का नाम बदलकर सीएसए यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया था. आवेदन करने वाले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें.

IBPS Clerk Vacancy: के लिए योग्यता

  • किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन होना चाहिए.
  • उम्र सीमा न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 28 साल हो.
  • अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1997 से पहले और 01.08.2005 के बाद का नहीं होना चाहिए.
  • एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी.

IBPS Clerk Salary 

बेसिक 24050-1340/3-28070-1650/3-33020-2000/4-41020-2340/7-57400-4400/1-61800-2680/1-64480 रुपये

ये भी पढ़ें-BPSC Exam: इस दिन होगी असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर भर्ती की प्री परीक्षा, आयोग ने जारी की तारीख


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IBPS Clerk, IBPS Clerk 2025, Ibps Clerk Exam, Ibps Clerk Exam Date, Ibps Clerk Exam Analysis
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com