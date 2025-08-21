IBPS Clerk Bharti: आईबीपीएस क्लर्क 10277 भर्ती की प्री परीक्षा अक्टूबर में, आवेदन की लास्ट डेट आज, जानें सैलरी

IBPS Clerk Pre Exam Date 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के 10277 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 21 अगस्त को समाप्त हो जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया है वे जल्द अप्लाई कर लें. सरकारी नौकरी पाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, 10 हजार से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है. आवेदन फीस जमा करने की भी आखिरी तारीख 21 अगस्त ही है. अपने आवदेन फॉर्म का प्रिंट आउट 5 अगस्त तक ले सकते हैं. इस भर्ती की प्री परीक्षा अक्टूबर में तय की गई है.

अक्टूबर में ही रिजल्ट जारी होने के बाद नवंबर में मेन्स परीक्षा भी आयोजित कराई जाएगी. IBPS ने साल 2024 में क्लर्क पद का नाम बदलकर सीएसए यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट कर दिया था. आवेदन करने वाले कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें.

IBPS Clerk Vacancy: के लिए योग्यता

किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन होना चाहिए.

उम्र सीमा न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 28 साल हो.

अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1997 से पहले और 01.08.2005 के बाद का नहीं होना चाहिए.

एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष और ओबीसी को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी.

IBPS Clerk Salary

बेसिक 24050-1340/3-28070-1650/3-33020-2000/4-41020-2340/7-57400-4400/1-61800-2680/1-64480 रुपये

