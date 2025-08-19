विज्ञापन

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के बाद सबसे ज्यादा किसकी सैलरी बढ़ेगी?

8th Pay Commission: जब भी बात 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की आती है तो फिटमेंट फैक्टर का जिक्र जरूर होता है. जानिए इसके बाद किसकी बढ़ जाएगी सैलरी.

नई दिल्ली:

8th Pay Commission:  8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने को लेकर चर्चा चल रही है. इसे लेकर अटकले लगाई जा रही है कि आखिर किसकी कितनी सैलरी बढ़ सकती है. इसे लेकर हर पैमाने पर देखा जाना जरूरी है. 8वें वेतन आयोग का गठन फिलहाल आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया है. लेकिन पिछले पैर्टन ((8th Pay Commission Salary Hike) और वर्तमान के हालातों को देखकर एक अनुमान लगाया जा सकता है. जब भी बात 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की आती है तो फिटमेंट फैक्टर का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि यही वह फैक्टर है जिससे सैलरी में बढ़ोतरी होती है. इस बार भी, यह फिटमेंट फैक्टर ही तय करेगा कि सबसे ज्यादा सैलरी किसकी बढ़ेगी

कई मीडिया रिपोर्टों और विशेषज्ञों के विश्लेषण के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि में पे लेवल 1 से 5 लेवल के कर्मचारी को लाभ मिलेगा. 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे 18 हजार थी और 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़कर 41 हजार से 51, 480 कर करने की उम्मीद है. इससे ये कहा जा सकता है कि निचली कैटगरी के कर्मचारियों को प्रतिशत में ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है.  बेसिक सैलरी (Basic Salary) में होगी बढ़ोतरी- कुछ रिपोर्ट्स में यह भी अनुमान लगाया गया है कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है. 

पे लेवल 1 (Pay Level 1)

आमतौर पर चतुर्थ श्रेणी (Group D) के कर्मचारी शामिल होते हैं, जिनकी शुरुआती बेसिक सैलरी ₹18,000 होती है. 

  • मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS)
  • प्यून (Peon) / चपरासी
  • सफाई कर्मचारी (Safaiwala)
  • दफ्तरी (Daftary)
  • चौकीदार (Chaukidar)

पे लेवल 3 (Pay Level 3)

  • कांस्टेबल (जैसे पुलिस या पैरामिलिट्री में)
  • सीनियर क्लर्क
  • कुछ स्किल टेक्निशियन पोस्ट
  • पंचायत सचिव (कुछ राज्यों में, यह लेवल 3 या 5 के अंतर्गत आता है)

पे लेवल 4 (Pay Level 4)

  • इस पे लेवल में वे कर्मचारी आते हैं जिनकी भूमिका और जिम्मेदारी पे लेवल 3 से ज्यादा होती है. इनकी शुरुआती बेसिक सैलरी ₹25,500 होती है.
  • असिस्टेंट लोअर डिविजन क्लर्क
  • सीनियर स्टेनोग्राफर
  • डाटा एंट्री ऑपरेटर (Grade B)

