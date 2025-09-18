विज्ञापन

Rajasthan 4th Grade Exam: एग्जाम के लिए चलेगी 20 स्पेशल ट्रेने, अपने सेंटर रूट वाली ट्रेन नंबर को कर लें नोट

Rajasthan ग्रेड चतुर्थ परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी. उत्तर पश्चिम रेलवे 18 से 21 सितम्बर तक कई रूटो में 20 स्पेशल ट्रेने चलाई जाएंगी.

नई दिल्ली:

Rajasthan 4th Grade Exam: राजस्थान ग्रेड 4 की परीक्षा में लाखों स्टूडेंट्स शामिल होने वाले हैं. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को एग्जाम सेंटर पहुंचने में कोई दिक्कत न हो इसलिए राजस्थान सरकार ने अलग-अलग रुटों पर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. उत्तर पश्चिम रेलवे 18 से 21 सितम्बर तक कई रूटो में 20 स्पेशल ट्रेने चलाई जाएंगी. इस स्पेशल ट्रेनों का संचालन बांदीकुई-जयपुर, श्रीगंगानगर-जयपुर, हिसार-जयपुर, जयपुर-सवाईमाधोपुर, अजमेर-जयपुर, बाड़मेर-जोधपुर, श्रीगंगानगर-लालगढ़, सादुलपुर-बीकानेर, उदयपुर-अजमेर रास्ते पर होगा. जोधपुर-जयपुर वाले रास्ते में एग्जाम स्पेशल ट्रेन तीन ट्रिंप के साथ चलाई जाएंगी. 

इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने एग्जाम सेंटर के हिसाब से रूट चेक कर लें और गाड़ी नंबर भी नोट कर लें. क्योंकि जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आप अपनी सही गाड़ी में बैठ सको. यहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी. 

  • गाड़ी नंबर 09701/09702 बांदीकुई-जयपुर-बांदीकुई 18 से 20 सितंबर तक बांदीकुई से 21.35 बजे रवाना होकर 01.20 बजे जयपुर पहुंचेगी. ये स्पेशल एग्जाम ट्रेन तीन ट्रिप में चलेगी.  
  • गाड़ी नंबर 09702, जयपुर-बांदीकुई परीक्षा स्पेशल ट्रेन19 से 21 सितम्बर तक 2.55 बजे रवाना होकर 05:15 बजे बांदीकुई पहुंचेगी. ये ट्रेन दौसा, खातीपुरा, गैटोर जगतपुरा व गांधीनगर जयपुर स्टेशनों पर भी रुकेगी. 
  • गाड़ी नंबर 04707, हिसार-खातीपुरा (जयपुर) स्पेशल ट्रेन 18 से 20 सितम्बर तक 22.55 बजे रवाना होकर अगले दिन 6.30 बजे सुबह खातीपुरा पहुंचेगी.
  • वहीं गाड़ी नंबर 04708, खातीपुरा-हिसार स्पेशल ट्रेन 19 से 21 सितम्बर तक खातीपुरा से 07.30 बजे रवाना होकर 17.50 बजे हिसार पहुंचेगी. इसमें 13 जनरल कैटगरी 2 गार्ड डिब्बा और टोटल 15 डिब्बे होंगे. 

इन रूटों पर भी चलेगी ट्रेने

ट्रेन नंबर 04835, भगत की कोठी-खातीपुरा परीक्षा स्पेशल 18 से 20 सितंबर को भगत की कोठी से रात 9:30 बजे से निकल कर सुबह 5 बजे जयपुर के खातीपुरा स्टेशन पहुंच जाएगी.
वहीं वापसी में ट्रेन नंबर  04836 खातीपुरा-भगत की कोठी परीक्षा स्पेशल 19 से 21 सितंबर को खातीपुरा से दोपहर 2:10 बजे खुलेगी और रात 8:30 बजे भगत की कोठी पहुंच जाएगी.

