पटना हाईकोर्ट ने लॉ असिस्टेंट लिखित परीक्षा (Patna HC Law Assistant written exam) का आयोजन 4 दिसंबर 2022 को किया था. यह परीक्षा पटना में केवल एक ही पाली में आयोजित की गई थी. इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 71 सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है. पटना हाईकोर्ट लॉ असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू का आयोजन इसी महीने करेगा. इंटरव्यू 23, 24 और 25 फरवरी को होने हैं. बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए 16 लॉ असिस्टेंट की भर्ती होनी है.

लॉ असिस्टेंट की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जून 2022 से शुरू हुई थी, जो 21 जून 2022 तक चली थी. वहीं विलंब शुल्क के साथ इसके लिए 23 जून तक आवेदन कर सकते थे. इस भर्ती के लिए हाईकोर्ट ने लॉ ग्रेजुएट से आवेदन मांगे थे.

Patna High Court Law Assistant Result 2022: ऐसे चेक करें

1.सबसे पहले उम्मीदवार पटना हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं.

2.फिर होमपेज पर, “Recruitments” टैब पर क्लिक करें.

3.अब “Result and Interview Schedule for engagement to the post of Law Assistant” लिकं पर क्लिक करें.

4.ऐसा करने के साथ ही पटना हाईकोर्ट लॉ असिस्टेंट रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

5.अब रिजल्ट को चेक करें और उसे डाउनलोड कर भविष्य के लिए उसकी एक प्रति संभाल कर रखें.

