MPESB Nayab Tehsildar Recruitment 2026: 73 पदों पर भर्ती, 14 नवंबर से परीक्षा, जानिए योग्यता से लेकर सिलेबस

Sarkari naukri : मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल राजस्व विभाग ने नायब तहसीलदार विभागीय सीमित चयन परीक्षा-2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2026 से शुरू करने जा रहा है. इच्छुक उम्मीदवार 01 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. ऐसे में आइए जानते हैं कितने पदों के लिए आवेदन किया जाएगा, कौन कर सकता है अप्लाई, परीक्षा कब होगी, सिलेक्शन के लिए कितना नंबर चाहिए, फीस कितनी लगेगी और सिलेबस क्या होगा.

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के जरिए कुल 73 पद भरे जाएंगे. इनमें लिपिकीय सेवा संवर्ग के 46 पद और पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग के 27 पद शामिल हैं. इन पदों में रेग्यूलर और बैकलॉग दोनों रिक्तियां शामिल हैं.

इस परीक्षा में राजस्व विभाग के ऐसे कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं जो लिपिक, पटवारी या राजस्व निरीक्षक के रूप में कम से कम 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हों.

पढ़ाई

वहीं, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि विषय में स्नातक डिग्री होना जरूरी है.

उम्र

साथ ही 01 जनवरी 2026 को अधिकतम आयु 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए.

इसके लिए परीक्षा 14 नवंबर 2026 को होगी.

परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी

इसके लिए दो पेपर होंगे.

हर पेपर 100 अंकों का होगा और उसकी अवधि 2 घंटे होगी.

नायब तहसीलदार पद पर सिलेक्शन के लिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को न्यूनतम 55 प्रतिशत नंबर लाने होंगे. वहीं अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40 फीसदी तय किए गए हैं.

पहले पेपर में जनरल रिजनिंग, जी के , हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे.

दूसरे पेपर में शासकीय सेवा नियम, राजस्व शब्दावली, भू-राजस्व संहिता 1959, राजस्व पुस्तक परिपत्र और भू-अभिलेख नियमावली से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे.

सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एप्लिकेशन फीस 2000 रुपये निश्चित की गई है.

परीक्षा के दौरान आधार आधारित बायोमेट्रिक वैरिफेकेशन जरूरी होगा. उम्मीदवारों को ओरिजनल फोटो पहचान पत्र भी साथ लाना होगा.

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