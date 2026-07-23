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MP पुलिस में 9,662 पदों पर नई भर्ती; CM यादव ने किया ऐलान, सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए. कर्मचारी चयन मंडल (ESB) जल्द भर्ती का विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा. भर्ती में आरक्षक, एएसआई, एसआई और सूबेदार समेत कई पद शामिल हैं.

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MP पुलिस में 9,662 पदों पर नई भर्ती; CM यादव ने किया ऐलान, सिंहस्थ 2028 की तैयारी के लिए फैसला
  • मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 9,662 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मंजूरी जारी कर दी है.
  • भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से कराई जाएगी और जल्द ही विस्तृत विज्ञापन जारी होगा.
  • नई भर्ती से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, साइबर अपराध नियंत्रण और महिला बाल सुरक्षा में सुधार होगा.
इस भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन कहां से डाउनलोड करें?

मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. लंबे समय से पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. भर्ती कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के माध्यम से की जाएगी और जल्द ही विस्तृत विज्ञापन जारी होगा. सरकार का कहना है कि बढ़ती आबादी, साइबर अपराध, कानून-व्यवस्था की चुनौतियों और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को देखते हुए पुलिस बल को मजबूत बनाने के लिए यह फैसला लिया है.

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी हुए आदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने पुलिस विभाग में 9,662 रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश जारी कर दिए हैं. भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी चयन मंडल (ESB) के जरिए कराई जाएगी. विस्तृत नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा, जिसमें आवेदन, पात्रता और परीक्षा से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

युवाओं को रोजगार देने पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भर्ती की जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी.

पुलिस बल को मिलेगी मजबूती

पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाणा ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि नई भर्ती से प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. उन्होंने बताया कि इससे अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध की रोकथाम, महिला एवं बाल सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं और सामुदायिक पुलिसिंग को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

सिंहस्थ-2028 को देखते हुए लिया फैसला

सरकार का मानना है कि आगामी सिंहस्थ-2028, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बदलती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए पुलिस बल में पर्याप्त संख्या में जवानों और अधिकारियों की जरूरत है. नई भर्ती से बड़े आयोजनों और भीड़ प्रबंधन में भी पुलिस की क्षमता बढ़ेगी.

किन पदों पर होगी भर्ती

स्वीकृत पदों में सबसे अधिक 7,500 आरक्षक (GD) के पद शामिल हैं. इसके अलावा 1,000 आरक्षक (चालक), 520 सहायक उपनिरीक्षक (ASI), 312 उपनिरीक्षक (जिला बल), 81 सूबेदार, 69 उपनिरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल), 135 शीघ्रलेखक, 22 उपनिरीक्षक (अंगुलिचिन्ह), 10 उपनिरीक्षक (आयुध), 9 उपनिरीक्षक (फोटो) और 4 उपनिरीक्षक (QD) के पदों पर भी भर्ती की जाएगी.

जल्द जारी होगा विस्तृत विज्ञापन

भर्ती के लिए आवेदन की तारीख, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा पैटर्न, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी विस्तृत विज्ञापन में दी जाएगी. पुलिस मुख्यालय का दावा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि योग्य उम्मीदवारों को जल्द नियुक्ति मिल सके.

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