Indian Overseas Bank Vacancy: इस बैंक में निकली है मैनेजर, सीनियर मैनेजर की वैकेंसी, 90000 से ज्यादा होगी सैलरी

Indian Overseas Bank Manager / Senior Manager Recruitment: इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर प्रदान किया है. बैंक ने मैनेजर और सीनियर मैनेजर के कुल 127 खाली पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ये भर्ती ऑनलाइन मोड में की जा रही है, और इच्छुक उम्मीदवार 12 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. अगर आप भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यहां बताया जा रहा है कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया:

1. सबसे पहले, उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.in पर जाना होगा.

2. वेबसाइट के होमपेज पर "Latest Jobs" सेक्शन में क्लिक करें.

3. यहां, "RECRUITMENT OF SPECIALIST OFFICERS- 2025 – 2026" लिंक पर जाएं.

4. अब, उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक जानकारी भरनी होगी.

5. रजिस्ट्रेशन के बाद, उम्मीदवार को आवेदन फॉर्म भरने का विकल्प मिलेगा.

6. आवेदन फॉर्म भरने के बाद, उसे सबमिट कर दें और उसका प्रिंटआउट ले लें.

कब तक कर सकते हैं अप्लाई

• आवेदन प्रक्रिया 12 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है. इसलिए, उम्मीदवारों को इन तिथियों के बीच ही आवेदन करना होगा.

योग्यता

• उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए.

• इसके अलावा, आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 से 35 साल के बीच होनी चाहिए.

पद और सैलरी

• इस भर्ती में मैनेजर और सीनियर मैनेजर के कुल 127 पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

• चयनित उम्मीदवारों को 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक की पर मंथ सैलरी मिलेगा, जो पद के अनुसार तय जाएगी.

नोटिफिकेशन और अधिक जानकारी

उम्मीदवारों को इस भर्ती से संबंधित सभी जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए. वहां से उन्हें पदों, पात्रता और आवेदन की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है. ये एक बेहतरीन अवसर है सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए. यदि आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो समय गंवाए बिना आवेदन करें.