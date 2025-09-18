विज्ञापन

CISF ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती को लेकर PST PET परीक्षा का एडमिट कार्ड किए जारी ....

बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से सीआईएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 1161 रिक्त पदों को भरा जाएगा. 

आपको होमपेज पर cisf कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025 के लिए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करिए.

CISF Constable Tradesmen Admit Card link 2025 : केंद्रीय औधोगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती को लेकर पीएसटी पीईटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. ऐसे में अब उम्मीदवार cisfrectt.cisf.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से सीआईएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 1161 रिक्त पदों को भरा जाएगा. 

कैसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

  • आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जाइए
  • आपको होमपेज पर cisf कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025 के लिए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करिए
  • लॉग इन करते ही आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा
  • अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जैसी डिटेल्स भरकर सबमिट करिए
  • सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा
  • एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी डिटेल्स की जांच करिए फिर डाउनलोड करें
  • फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए

वैकेंसी डिटेल्स

कांस्टेबल/कुक-444
कांस्टेबल/मोची-08
कांस्टेबल/दर्जी 21
कांस्टेबल/नाई 180
कांस्टेबल/धोबी 236
कांस्टेबल/स्वीपर 137
कांस्टेबल/पेंटर 02
कांस्टेबल/बढ़ई 08
कांस्टेबल/इलेक्ट्रीशियन 04
कांस्टेबल/माली 04
कांस्टेबल/वेल्डर 01
कांस्टेबल/चार्ज मैकेनिक 01
कांस्टेबल/एमपी अटेंडेंट 02
कुल 1161  (इसमें 113 पद एक्स सर्विसमैन के भी हैं)

वहीं, सैलरी की बात करें तो इन पदों के लिए वेतन लेवल -3 21,700 रुपये 69,100 रूपये हो सकता है.

