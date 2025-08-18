High Paying Jobs: किस सरकारी नौकरी में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जवाब नहीं जानते होंगे आप

High Paying Jobs: भारत में सरकारी नौकरी सुविधाओं से भरा होता है, यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस नौकरी को करना पसंद करते हैं. इंडिया में सरकारी नौकरी का अलग ही रुतबा होता है, समाज में प्रतिष्ठता और जिंदगी में स्थरिता दिलाती है. लेकिन सैलरी के मामले में हर सरकारी नौकरी एक जैसी नहीं होती है, किसी सैलरी बहुत अच्छी होती है तो किसी में ठीक-ठाक होता है. ऐसे कई विभाग हैं जहां पर काफी ज्यादा सैलरी मिलती है. अगर आप भी एक हाय पेइंग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ ऑप्शन है. ये रही पूरी लिस्ट.
Indian Administrative Service (IAS)-एक IAS अधिकारी का शुरुआती सैलरी 56,100 प्रति महीने होता है. जो बाद में प्रमोशन के बाद बढ़कर ₹2.5 लाख हर महीने हो जाता है. वेतन के अलावा, उन्हें सरकारी आवास, गाड़ी, फ्री मेडिकल सुविधा, सहित अन्य भत्ते भी मिलते हैं.
ISRO Scientist- इसरो में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट की सैलरी भी काफी अच्छी होती है. इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है लेकिन अनुभव के आधार पर उन्हें लाखों में पे किया जाता है. साथ ही आपको देश के लिए काम करने का मौका मिलता है.
RBI Grade B Officer- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ग्रेड बी अधिकारी की नौकरी एक शानदार नौकरी है. उनकी शुरुआती सैलरी ही 55,200 से शुरू होती है, जो अलावसेंस को मिलाकर लाख से भी अधिक हो जाती है.
Public Sector Undertakings (पीएसयू) (ONGC, BHEL, NTPC, IOCL) में काम करना हर युवा का सपना होता है, इन संस्थानों में सैलरी के साथ-साथ सुविधाएं भी दी जाती है.
- Defence Services
- Indian Foreign Service
- Indian Forest Service
- Chartered Accountant In Public Sector Undertakings
- Government college lecturer
- Physician
- Staff Selection Commission
- Ministry of External Affairs of India
- Indian Railway Personnel Service
- Judges
- SBI PO
- IAS officers
- IFS officer
- Indian Army
- Indian Navy
- SEBI Grade A
- SSC Combined Higher Secondary Level Jobs
- Accounts Officer
- Auditor
- Bank PO
