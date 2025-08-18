विज्ञापन

Bihar SSC: बिहार में ग्रेजुएट लेवल भर्ती के लिए 1481 पदों पर आज से आवेदन शुरू, डायरेक्ट लिंक से ऐसे करें अप्लाई

Bihar SSC Vacancy: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने ग्रेजुएट लेवल जॉब के लिए वैकेंसी निकाली है.

नई दिल्ली:

Bihar SSC Vacancy: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने ग्रेजुएट लेवल जॉब के लिए वैकेंसी निकाली है. जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी. 5 हजार से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी करनी है या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है. इस वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर 2025 तक समाप्त हो जाएंगे. बिहार के अलग-अलग विभागों में इस भर्ती के जरिए नियुक्ति की जाएगी. ग्रजुएट लेवल 1481 पदों पर बहाली होगी, इसमें  सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 1064 पदों पर भर्ती की जाएगी.

सबसे ज्यादा पोस्ट इस विभाग में 

प्लानिंग असिस्टेंट के 88 पदों, junior statistical assistant के 5 पदों पर भर्ती होगी. डेटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पदों पर भर्ती होगी, ऑडिटर के 125, cooperative societies के लिए 198 पदों पर बहाली की जाएगी. सबसे ज्यादा पद पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होगी, और 26 सितंबर तक का समय दिया जाएगा. इसमें कुल 3727 पद भरे जाएंगे. आवेदन करने के लिए बिहार SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. 

BSSC 4 Graduate Level Vacancy 

वैकेंसी डिटेल्स पोस्ट वाइज

इसमें निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में कार्यालय परिचारी के 203
श्रम संसाधन विभाग में 52
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 79
योजना एवं विकास विभाग में 11
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 13
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण में 37
पथ निर्माण विभाग में 26 पदों पर भर्ती होगी. 
सामान्य प्रशासन विभाग में 21
लघु जल संसाधन विभाग में 15 पद
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 11 पद
वाणिज्य कर विभाग में 18 पद
अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग में 28 पद
उद्योग विभाग में 6 पद
परिवहन विभाग में 37 पदों 

