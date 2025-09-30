हरियाणा में निकली 479 पदों पर भर्ती, आवेदन प्रक्रिया शुरू, जानिए कैसे मिलेगी ये नौकरी

Haryana WCD Recruitment 2025: हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) ने हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए कुल 479 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. अगर आप सरकारी नौकरी के लिए तैयार हैं और सामाजिक सेवा, महिला और बाल सुरक्षा या हेल्पलाइन सर्विसेज में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए बड़ा मौका है.

किन पदों पर होगी भर्तियां

इस परीक्षा के जरिए सामाजिक कार्य, कानून और प्रशासन, आईटी और कंप्यूटर ऑपरेशन, काउंसलिंग और साइकोलॉजी, अकाउंट्स और फाइनेंस और सुरक्षा सेवाओं में भर्ती की जाएंगी.ये नियुक्तियां मिशन वात्सल्य, मिशन शक्ति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, राज्य बाल संरक्षण समिति (HSCPS) और वन स्टॉप सेंटर (OSC) जैसी सरकारी योजनाओं का हिस्सा हैं.



आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक है और कैसे करें

आवेदन 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है. इसकी अंतिम तारीख 24 अक्टूबर 2025 है. आवेदन ऑफलाइन मोड में किया जाएगा. उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित ऑफिस पते पर भेजना होगा. फॉर्म डाउनलोड और अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट wcdhry.gov.in पर जा सकते हैं.



शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)

हर पद के लिए योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है. अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आधिकारिक नोटिफिकेशन में पदवार योग्यता जरूर चेक करें. विभाग की वेबसाइट पर इसकी लिंक मौजूद है.



आयु सीमा (Age Limit)

WCD भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 42 साल निर्धारित की गई है. आयु की गणना 24 अक्टूबर 2025 को आधार मानकर की जाएगी. आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/PwBD) के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.



आवेदन शुल्क

इस भर्ती में किसी भी वर्ग के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है. सभी उम्मीदवार चाहे हो सामान्य, OBC, EWS, SC और ST, जिस कैटेगरी के हैं, फ्री में आवेदन कर सकते हैं.



चयन प्रक्रिया (Selection Process)

WCD में चयन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदन शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर जांचे जाएंगे. उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. अंतिम चरण में इंटरव्यू और सेलेक्शन कमेटी द्वारा उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें.

