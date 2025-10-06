ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर UPSC ISS ऑल इंडिया टॉपर तक, पढ़िए कशिश कसाना की सक्सेस स्टोरी

UPSC ISS 2025 Topper Success Story: सपनों को हकीकत में बदलने वाली कहानियां रोज-रोज नहीं लिखी जातीं, लेकिन मेरठ की बेटी कशिश कसाना ने अपने दम पर एक ऐसी कहानी रच दी है, जो हर स्टूडेंट के लिए इंस्पिरेशन बन गई है. भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा (ISS Exam 2025) में कशिश ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास बना दिया. 30 जुलाई को लिखित परीक्षा का रिजल्ट आया था और अब इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर है. इस आर्टिकल में जानिए उनकी सफलता की कहानी.

कशिश कसाना कहां से हैं

कशिश उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली हैं. उनके पिता जितेंद्र कसाना, रजपुरा विकासखंड में ADO कोऑपरेटिव के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां रेखा कसाना एक प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं. घर का माहौल शिक्षा से जुड़ा था और शायद यही वजह है कि बचपन से ही कशिश पढ़ाई में आगे रहीं.

स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में टॉपर

कशिश ने अपनी स्कूलिंग KL इंटरनेशनल स्कूल, मेरठ से की. 12वीं में उन्होंने PCM (फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ्स) विषय लिए और शानदार 98.8% अंक लाकर अपने स्कूल की टॉपर बनीं. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज (LSR) से BSc. और MSc. दोनों की डिग्री हासिल की. साल 2025 में उन्होंने MSc. पूरी की और गोल्ड मेडल भी जीता.

UPSC ISS की तैयारी कैसे की

कशिश ने अपनी MSc. के दौरान ही UPSC ISS परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी. उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ली और अपने पहले अटेम्प्ट में परीक्षा पैटर्न को समझा. दूसरे प्रयास में उन्होंने कमाल कर दिया और ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर देशभर में मेरठ का नाम रोशन किया.

कशिश कसाना सफलता का फॉर्मूला

कशिश मानती हैं कि यूपीएससी जैसी परीक्षा में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता. उनका सफलता मंत्र 'एकाग्रता, निरंतर अभ्यास और समय का सही प्रबंधन' है. वह कहती हैं, 'अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, तो मंजिल खुद-ब-खुद करीब आ जाती है.'कशिश की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर दिल से मेहनत की जाए तो किसी भी शहर या कॉलेज से फर्क नहीं पड़ता. आज वह लाखों युवाओं के लिए मोटिवेशन का चेहरा बन चुकी हैं.

ये भी पढ़ें-Bihar Police Bharti: बिहार में कांस्टेबल सहित इन भर्तियों के लिए आवेदन आज से शुरू, ये रहा लिंक