DSSSB भर्ती को लेकर आया बड़ा अपडेट, दिल्ली सरकार कर रही है आयु सीमा में बदलाव की तैयारी

शिक्षा मंत्री आशीष सूद के आदेश के बाद शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारी आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंथन कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर अंतिम फैसला ले सकती है.

पीआरटी अभ्यर्थियों की ओर से भी आयु सीमा में पांच साल की अतिरिक्त छूट दिए जाने की मांग उठ रही है.

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की मार्च महीने में होने वाली परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. इन परीक्षाओं पर फिलहाल रोक लगा दी है. दरअसल दिल्ली सरकार अब डीएसएसएसबी परीक्षा की आयु सीमा बढ़ाने को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है. ऐसे में फिलहाल के लिए इनपर रोक लगाई गई है. दरअसल, दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) और पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) पदों पर होने वाली भर्तियां डीएसएसएसबी परीक्षा के माध्यम से होती है. इन भर्तियों को लेकर लंबे समय से अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे. इसी मांग को देखते हुए सरकार ने परीक्षा पर अस्थायी रोक लगाकर आयु सीमा से जुड़े मुद्दे की समीक्षा शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान में डीएसएसएसबी परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा काफी कम है, जिससे बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार परीक्षा से बाहर हो जाते हैं. अभ्यर्थी पीजीटी पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 36 वर्ष और टीजीटी पद के लिए 32 वर्ष किए जाने की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि अन्य राज्यों और केंद्रीय भर्तियों की तुलना में दिल्ली में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयु सीमा बेहद सख्त है.

वहीं, पीआरटी अभ्यर्थियों की ओर से भी आयु सीमा में पांच साल की अतिरिक्त छूट दिए जाने की मांग उठ रही है. फिलहाल दिल्ली में डीएसएसएसबी की परीक्षाओं में अधिकतम 30 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं, जिसे लेकर उम्मीदवारों में लगातार नाराजगी देखी जा रही है.

शिक्षा मंत्री आशीष सूद के आदेश के बाद शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारी आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंथन कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर अंतिम फैसला ले सकती है. आयु सीमा बढ़ाने की दिशा में अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो इससे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है. ऐसे में हर किसी की नजरें अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं, जिससे यह साफ होगा कि परीक्षा की नई तिथियां क्या होंगी और आयु सीमा में कितनी छूट दी जाएगी.

