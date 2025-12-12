विज्ञापन

DSSSB MTS Recruitment: दिल्ली में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, हर साल मिलेगी 50 हजार सैलरी, योग्यता 10वीं पास

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस भी देनी होगी.अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये है. जबकि एससी एवं एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फीस में छूट दी गई है. उन्हें किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना होगा.

दिल्ली में सरकारी नौकरी करने का सपना देखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. कुल 714 पदों पर भर्ती की जानी है. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं वो समय रहते DSSSB MTS 2025 भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर दें. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 दिसंबर से शुरू हो जाएगी जो कि 15 जनवरी, 2026 तक चलेगी. 

कौन उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

  1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा दसवीं उत्तीर्ण की हो, वो आवेदन कर सकते हैं.
  2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष हो.
  3. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट दी जाएगी.
  4. एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष ती छूट दी जाएगी.
  5. ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी
  6. दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सैलरी

जिन भी उम्मीदवारों का चयन होगा उन्हें हर महीने 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये सैलरी दी जाएगी.

एप्लीकेशन फीस

कैसे करें आवेदन 

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन का लिंक 17 दिसंबर को एक्टिव हो जाएगा. इसपर क्लिक करके आप फॉर्म को भर दें.

