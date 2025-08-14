10 वीं पास के लिए सुनहरा मौका, इस हाईकोर्ट में निकली 334 पदों पर वैकेंसी

High court vacancy 2025 : क्या आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? तो आपके लिए सुनहरा मौका है. दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने दिल्ली हाई कोर्ट के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है. जिसके तहत कुल 334 पदों को भरा जाएगा. जिसमें कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट के पद शामिल हैं. जिसके लिए आवेदन 26 अगस्त 2025 से शुरू होकर 24 सितंबर 205 तक चलेगा.

Up police में 4543 पदों पर निकली बंपर भर्ती, जान लीजिए Exam Pattern से लेकर सेलेक्शन प्रोसेस

योग्यता और आयु सीमा

नोटिफिकेशन के अनुसार, इन सभी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है और आवेदक की आयु 18 से 27 के बीच होनी चाहिए. हालांकि नियमानुसार आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु में छूट दी जाएगी.

भर्ती में कोर्ट अटेंडेंट के 295 पद, कोर्ट अटेंडेंट (S) के 22 पद, कोर्ट अटेंडेंट (L) का 1 पद, रूम अटेंडेंट (H) के 13 पद और सिक्योरिटी अटेंडेंट के 3 पद हैं.

आवेदन शुल्क

इन पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य,OBC और EWUS वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रूपये भुगतान करना होगा. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नि:शुल्क है. सबसे जरूरी बात आवेदन शुल्क का भुगतान आनलॉइन मोड या नेट बैकिंग के माध्यम से ही किया जाएगा.