CG Police Result: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी, इस लिंक से करें चेक

Chhattisgarh Police Constable Result 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल ट्रेड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. जो कैंडिडेट टेस्ट में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.gov.in पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं और अपने स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह रिजल्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के सभी मुख्य स्टेज, जिसमें रिटन एग्जाम, PET, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल हैं, के पूरा होने के बाद घोषित किया गया है.

कांस्टेबल (ड्राइवर) और कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पोस्ट के लिए रिटन एग्जाम छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (CG व्यापम) ने आयोजित किया था. जिन कैंडिडेट ने रिटन एग्जाम और PET पास किया था, उन्हें तय सेंटर पर ट्रेड टेस्ट देने की इजाजत दी गई थी. जो लोग दोनों स्टेज पास कर लेंगे, उन्हें अब फाइनल सिलेक्शन से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से गुजरना होगा.

लिखित परीक्षा का रिजल्ट इस दिन जारी किया गया था

रिटन एग्जाम का रिजल्ट 9 अक्टूबर को घोषित किया गया था, जबकि ट्रेड टेस्ट 17 से 19 नवंबर तक हुआ था. मॉडल आंसर की 18 सितंबर को जारी की गई थी, और 23 सितंबर तक ऑब्जेक्शन लिए गए थे.

ऑफिशियल वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाएं.

"रिक्रूटमेंट" या "कॉन्स्टेबल रिजल्ट 2025" सेक्शन में जाएं.

ट्रेड टेस्ट या PET रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और दूसरी ज़रूरी डिटेल्स डालें.

स्कोरकार्ड को भविष्य के लिए डाउनलोड करके सेव कर लें.

