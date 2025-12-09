विज्ञापन

दिल्ली नर्सरी एडमिशन फॉर्म में हो गई है गलती तो क्या करें? जानें सुधार का क्या है तरीका

Delhi School Admission 2025: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो कैसे सुधार करें. जानिए तरीका

दिल्ली नर्सरी एडमिशन फॉर्म में हो गई है गलती तो क्या करें? जानें सुधार का क्या है तरीका
नई दिल्ली:

Delhi Nursery Admission 2025: दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी (प्री-स्कूल) एडमिशन के लिए फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई गलती हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. हालांकि, सीधे ऑनलाइन सुधार (Editing) का ऑप्शन सीमित होता है, लेकिन कुछ गलतियों को सुधारने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया और नियम हैं, जिन्हें शिक्षा निदेशालय (DoE) द्वारा शासित किया जाता है.

गलती की गंभीरता को समझें

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि गलती किस प्रकार की है, क्योंकि सभी गलतियों का सुधार एक ही तरीके से नहीं होता है. गंभीर गलतियां जैसे बच्चे का नाम, जन्म तिथि (DOB), पिता का नाम, या आरक्षण श्रेणी (EWS/DG) में गलती. इन गलतियों को आमतौर पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेश (Document Verification) के समय ठीक किया जाता है. कम गंभीर गलतियां-पता (Address) जो आपके प्रमाण पत्र में सही है लेकिन फॉर्म में गलत भर दिया गया, या गलत फोटो अपलोड हो गई हो.

अगर कोई गलती हो गई हो तो क्या करें

जिस स्कूल में आपने आवेदन किया है, उसके प्रशासन को लिखित रूप में एक आवेदन (Application) दें. आवेदन में अपनी आवेदन संख्या (Application Number), बच्चे का नाम, वह सही जानकारी जो भरी जानी थी, और वह गलत जानकारी जो भर दी गई है, स्पष्ट रूप से लिखें. अगर स्कूल ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार करता है, तो उन्हें ईमेल करें. साथ ही, स्कूल कार्यालय में जाकर उसकी एक हार्ड कॉपी जमा करें और रसीद लेना सुनिश्चित करें.

