Sarkari Naukri 2025: ग्रेजुएट्स के लिए Canara Bank में सुनहरा मौका, सीधा इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी

Bank Jobs for Graduates 2025: अगर आपने हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए गोल्डेन चांस लेकर आया है केनरा बैंक. इस बैंक ने स्नातक कर चुके युवाओं के लिए ट्रेनी, सेल्स एंड मार्केटिंग पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है. इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि यहां लिखित परीक्षा नहीं होगी. सीधे इंटरव्यू और दस्तावेज़ों के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा.

बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शुरू, देखें जरूरी डेट्स

केनरा बैंक ने ट्रेनी (सेल्स एंड मार्केटिंग) पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. फिलहाल कितने पदों पर भर्ती होगी, इसकी जानकारी जारी नहीं की गई है. आवेदन प्रक्रिया 05 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है, जो 06 अक्टूबर 2025 तक चलेगी. खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों से किसी भी प्रकार की आवेदन फीस नहीं ली जाएगी.

किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए, और कम से कम 50% अंक होने जरूरी हैं.

बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आना चाहिए.

फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं.

न्यूनतम आयु: 20 वर्ष

अधिकतम आयु: 30 वर्ष

जिन उम्मीदवारों के पास वर्क एक्सपीरियंस है, उन्हें नियमों के हिसाब से अधिकतम 10 साल की छूट दी जा सकती है.

उम्मीदवारों का सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू से किया जाएगा.

इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा.

हर महीने ₹22,000 स्टाइपेंड मिलेगा.

अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो एक्स्ट्रा 2,000 रूपये प्रोत्साहन भी दिया जाएगा.

ग्रेजुएशन की डिग्री/मार्कशीट आधार कार्ड जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र हाल की पासपोर्ट फोटो जिस पर सिग्नेचर हो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

NATS पोर्टल पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद एनरोलमेंट नंबर मिलेगा.

इसी नंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरें और फीस जमा करें.

सबमिट करने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट ज़रूर निकाल लें.

अगर आप डाक से आवेदन करना चाहते हैं, तो फॉर्म भरकर और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स संलग्न करके इस पते पर भेजें –

महाप्रबंधक, मानव संसाधन विभाग,

केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड,

7वीं मंजिल, मेकर चैंबर III,

नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021

मुंबई – 400021