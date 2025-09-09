बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन शुरू, देखें जरूरी डेट्स

Bihar B.Ed : बिहार बी.एड नोटिफिकेशन 2025 चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड प्रोग्राम (सीईट आईएनटी-बीएड 2025) के लिए जारी कर दिया गया है. बता दें कि इस कोर्स की एंट्रेंस परीक्षा बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा मुख्य रूप से उनके लिए जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, इससे जुड़ी जरूरी तारीखें क्या-क्या हैं...
JEECUP Counselling 2025 के राउंड 7 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हुआ जारी, यहां करें चेक
बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी जरूरी तारीखें - Important dates related to Bihar B.Ed Entrance Exam
आवेदन प्रक्रिया आज 9 सितंबर से शुरू हो गई है, जो 26 सितंबर 2025 तक चलेगी. आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट biharcetintbed-brabu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं, फॉर्म में गलतियों को सुधारने के लिए 27 सितंबर से 30 सितंबर का समय दिया जाएगा.
साथ ही उम्मीदवार लेट फीस के साथ आवेदन फॉर्म 27 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं. इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 7 अक्तूबर 2025 तक जारी किए जाएंगे. वहीं, परीक्षा की संभावित तिथि 12 अक्तूबर 2025 है, जबकि परिणाम जारी होने की संभावित तिथि 17 अक्तूबर 2025 है.
वहीं, आवेदन शुल्क की बात करें तो, अनारक्षित उम्मीदवारों को 1000 रूपये, जबकि दिव्यांग/EBC,BC, महिला/EWUS के लिए 750 रुपये जमा करने होंगे. वहीं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रूपये है. इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क गेटवे के माध्यम से किया जाएगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं