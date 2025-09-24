Canara Bank Jobs: केनरा बैंक में 3500 अप्रेंटिस पदों की निकाली वैकेंसी, इतनी मिलेगी स्टाइपेंड

Canara Bank Vacancy: केनरा बैंक ने पूरे भारत में अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन की मांग की है. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 23 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट canarabank.com पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को अपनी पूरी जानकारी के साथ अप्रेंटिसशिप पोर्टल (www.nats.education.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा.

Canara Bank Vacancy: Educational Qualification

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए. उम्मीदवारों की परीक्षा 01 जनवरी 2022 और 01 सितंबर 2025 के बीच पास होना होगा.

स्थानीय भाषा परीक्षा: आवश्यक, जब तक कि 10वीं या 12वीं की मार्कशीट स्थानीय भाषा के अध्ययन को प्रमाणित न करे.

शारीरिक/चिकित्सा योग्यता: चयनित उम्मीदवारों को केनरा बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए.

Notification App 22 by priyakrgupta4

Application Fees

जनरल कैटगरी ओबीसी, EWS के पदों के लिए 500 रु

एससी एसटी और दिव्यांग के लिए कोई फीस नहीं है

आयु सीमा 01 सितंबर 2025 के आधार पर होगी

कम से कम: 20 साल

अधिकतम: 28 साल

आरक्षित वर्ग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

कैटगरी वाइज वैकेंसी

General: 1,534

OBC: 845

EWS: 337

SC: 557

ST: 227

वेतन

चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 15,000 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा.

प्रशिक्षु किसी अन्य भत्ते या लाभ के लिए पात्र नहीं हैं.

केनरा बैंक मासिक आधार पर प्रशिक्षुओं के खाते में 10,500 रुपये का भुगतान करेगा.

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, 4500 रुपये का सरकारी हिस्सा सीधे डीबीटी के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खाते में जमा किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-Bihar SI Bharti 2025: तैयार कर लें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, परसो से शुरू हो जाएगी 1799 Sub Inspector पदों पर भर्ती