बिहार TET 2025 का आवेदन टला, तकनीकी खराबी बनी वजह, जल्द जारी होगी नई अपडेट्स

STET 2025 : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार, STET 2025 के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है. समिति ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय तकनीकी कारणों से लिया गया है. पहले आवेदन करने की प्रक्रिया 11 सितंबर, 2025 से शुरू होकर 19 सितंबर, 2025 तक चलनी थी.
माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना।#BSEB#BiharBoard#Bihar#STET pic.twitter.com/iEZUAuW4jC— Bihar School Examination Board (@officialbseb) September 12, 2025
समिति ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की नई तिथि की सूचना अलग से और जल्द ही जारी की जाएगी. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नई अपडेट के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करते रहें.
