बिहार TET 2025 का आवेदन टला, तकनीकी खराबी बनी वजह, जल्द जारी होगी नई अपडेट्स

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें. 

बिहार TET 2025 का आवेदन टला, तकनीकी खराबी बनी वजह, जल्द जारी होगी नई अपडेट्स
पहले आवेदन करने की प्रक्रिया 11 सितंबर, 2025 से शुरू होकर 19 सितंबर, 2025 तक चलनी थी.

STET 2025 :  बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार, STET 2025 के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है. समिति ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय तकनीकी कारणों से लिया गया है. पहले आवेदन करने की प्रक्रिया 11 सितंबर, 2025 से शुरू होकर 19 सितंबर, 2025 तक चलनी थी.

समिति ने आश्वासन दिया है कि परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की नई तिथि की सूचना अलग से और जल्द ही जारी की जाएगी. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नई अपडेट के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से चेक करते रहें. 

