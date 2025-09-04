BSEB ने सक्षमता और DEIED रिजल्ट आज किया जारी, यहां करें चेक

BSEB Sakshamta,DEIED Result 2025 out : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने आज सक्षमता (एप्टीट्यूड) परीक्षा (तृतीय) और डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन ( DEIED) परीक्षाओं के रिजल्ट आज जारी कर दिए हैं. इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं. बता दें कि बीएसईबी ने तृतीय सक्षमता परीक्षा, 2025 और डीएलएड सत्र 2023-25 के दूसरे साल और डीएलएड सेशन 2024-26 के पहले साल के एग्जाम रिजल्ट जारी किया है.

BSEB Sakshamta, DElEd Results 2025 Direct Link

विदित हो कि सक्षमता परीक्षा 23 से 25 जुलाई 2025 को आयोजित की गई थी. जिसमें 24, 436 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. जिसमें से 7, 893 उम्मीदवार पास हो पाएं हैं.

