Bihar Board Class 10th Scholarship: स्टूडेंट्स...अबतक नहीं किया इस स्कॉरशिप के लिए अप्लाई, एक और मौका

Bihar Board Class 10th Scholarship: बिहार बोर्ड यानी बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के कक्षा 10वीं के पात्र छात्रों के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप और प्रोत्साहन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है. जिन बच्चों ने अबतक आवेदन नहीं किया है या किसी कारण नहीं कर पाएं हैं उनके लिए एक और मौका है, जल्दी अप्लाई कर लें. साल 2022, 2023 या 2024 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्र और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र आवेदन करने के पात्र हैं.

यहां करना होगा रजिस्ट्रेशन

बिहार शिक्षा विभाग ने स्कॉलरशिप और प्रोत्साहन योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी है, जिससे पात्र छात्रों को आवेदन करने के लिए एक्स्ट्रा समय मिल गया है. जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे आधिकारिक वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. वेकिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आवेदकों को उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, जिससे वे आवेदन पूरा कर सकेंगे.

कौन-कौन सी स्कॉलरशिप दी जाएगी

इन योजनाओं में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग मेधा छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मेधा स्कॉलरशिप शामिल हैं. इससे पहले, पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट एनआईसी द्वारा विकसित मेधासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड की जाती थीं. हालांकि, हाल ही में हुई समीक्षा में पाया गया कि कई विद्यार्थियों ने अभी तक ई-कल्याण पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूरा नहीं किया है.

छात्रों के पास अकाउंट होना जरूरी

छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाओं के लिए पात्र होने के लिए, छात्रों का अपने नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, किसी मान्यता प्राप्त निजी बैंक या बिहार के किसी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखा में बैंक खाता होना आवश्यक है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, जो छात्र 15 सितंबर, 2025 की विस्तारित समय सीमा तक अपना पंजीकरण पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें भाग लेने में रुचि नहीं रखने वाला माना जाएगा और उन्हें आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा.

