BSEB STET भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 27 सितंबर 2025 है.

Bihar STET 2025: बिहार टीईटी भर्ती परीक्षा के लिए बंद होने वाली है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, जल्दी करें अप्लाई
नई दिल्ली:

Bihar STET 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के लिए आवेदन विंडो खोल दी है. पात्र उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल bsebstet.org या secondary.biharboardonline.com और biharboardonline.com के जरिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदकों को ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर, 2025 है. STET 2025 में दो पेपर होंगे. माध्यमिक स्तर के लिए पेपर I और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पेपर II देना होगा. 

Bihar STET 2025: पात्रता

बिहार STET 2025 के लिए, सेकेंडरी लेवल के शिक्षण पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ-साथ कम से कम 50 प्रतिशत नंबर प्राप्त करने वाली बीएड डिग्री होनी चाहिए. ऑप्शनल रूप से, बीए-बीएड या बीएससी-बीएड जैसी एकीकृत डिग्री वाले व्यक्ति भी पात्र हैं.

  • हायर सेकेंडरी लेवल के पदों के लिए, आवेदकों के पास न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और बीएड डिग्री होनी चाहिए. 
  • आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा 37 वर्ष है, जिसमें छूट प्रदान की गई है 
  • महिलाओं, पिछड़ा वर्ग (बीसी) और सबसे पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के लिए तीन वर्ष
  • अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए पांच वर्ष
  •  विकलांग उम्मीदवारों (दिव्यांग) के लिए दस साल

एप्लीकेशन फीस 

  • बिहार STET 2025 के लिए आवेदन शुल्क कैटगरी के अनुसार अलग-अलग है.
  • सामान्य, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को पेपर I या पेपर II के लिए 960 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1,440 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 760 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1,140 रुपये का भुगतान करना होगा.
  • शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है.

