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BPSSC Main Written Exam Cancel: मुख्य लिखित परीक्षा रद्द, नई तारीख बाद में होगी जारी

BPSSC ने विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा को रद्द कर दिया है. आयोग ने कहा है कि नई परीक्षा तिथि बाद में घोषित होगी. अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से अपडेट लेने और भ्रामक सूचनाओं से बचने की सलाह दी गई है.

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BPSSC Main Written Exam Cancel: मुख्य लिखित परीक्षा रद्द, नई तारीख बाद में होगी जारी
BPSSC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारियां आयोग की वेबसाइट पर ही जारी की जाएंगी.

BPSSC Exam Cancelled : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) ने विज्ञापन संख्या 05/2025 से संबंधित मुख्य लिखित परीक्षा को रद्द करने की सूचना जारी की है. आयोग के अनुसार, 27 मई 2026 को दो शिफ्ट में आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द किया गया है.

आयोग द्वारा 23 सितंबर 2026 को जारी नोटिस में कहा गया है कि परीक्षा की नई तिथि के बारे में अलग से सूचना दी जाएगी. 

केवल आधिकारिक वेबसाइट पर रखें नजर

BPSSC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारियां आयोग की वेबसाइट पर ही जारी की जाएंगी. अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें.

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दलालों और ठगी से सावधान रहने की सलाह

आयोग ने नोटिस में विशेष रूप से चेतावनी दी है कि अभ्यर्थी किसी भी दलाल या संदिग्ध व्यक्ति के झांसे में न आएं.

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