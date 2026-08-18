BPSC TRE-4 Recruitment 2026 : प्राइमरी से लेकर 12वीं तक, बिहार में किस टीचर को मिलेगी कितनी सैलरी?

BPSC TRE-4 बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने बहुप्रतिक्षित TRE 4 का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है. ऐसे में लंबे समय से सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया. अभ्यर्थियों की नजर अब सिर्फ रिक्तियों पर नहीं, बल्कि सैलरी पर भी टिकी हुई है. आखिर प्राथमिक शिक्षक से लेकर 12वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को कितनी तनख्वाह मिलेगी? बता दें कि आयोग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में सैलरी के बारे में भी विस्तार से बताया गया है. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं...

BPSC TRE-4 टीचर्स को कितनी मिलेगी सैलरी

नोटिफिकेशन के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए नियुक्त होने वाले स्कूल टीचर्स का बेसिक सैलरी 25,000 रुपये प्रतिमाह होगा. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे.

वहीं, क्लास 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए बेसिक सैलरी 28,000 रुपये प्रतिमाह निश्चित किया गया है. सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बेसिक सैलरी के साथ नियमों के अनुसार अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी.

माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9-10) के शिक्षकों के लिए आयोग ने 31,000 रुपये प्रतिमाह बेसिक सैलरी तय किया गया है. विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा और अन्य विषयों के शिक्षकों को इसी वेतनमान के अनुसार नियुक्ति मिलेगी.

उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 11-12) में नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 32,000 रुपये वेतन मिलेगा. यह TRE-4 के तहत शिक्षकों के लिए सबसे अधिक शुरूआती सैलरी है.

नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 32,388 शिक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें प्राथमिक (कक्षा 1-5), मध्य (कक्षा 6-8), माध्यमिक (कक्षा 9-10) और उच्च माध्यमिक (कक्षा 11-12) स्तर के शिक्षक शामिल हैं. प्राथमिक स्तर पर 3,847 पद, मध्य विद्यालयों में 8,563 पद, माध्यमिक विद्यालयों में 3,877 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 16,101 पद भरे जाएंगे. शेष पद अन्य श्रेणियों के लिए निर्धारित हैं.

BPSC के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी. आवेदन की लास्ट डेट 30 सितंबर 2026 है, जबकि फीस जमा करने की लास्ट डेट 29 सितंबर 2026 निश्चित की गई है.

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