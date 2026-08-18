BPSC Teacher Bharti LIVE: आखिरकार लंबे इंतजार, विवाद और विरोध प्रदर्थन के बाद बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4.0 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आयोग की ओर से जारी नोटिक के मुताबिक, शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूली शिक्षकों के कुल 32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी.

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जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार 1 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी. वहीं आवेदन शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया भी 1 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर 2026 तक चलेगी.

BPSC TRE 4 LIVE Updates: