Bihar Vacancy 2025: बिहार के कॉलेजों में प्रोफेसरों की जरूरत, 590 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी जारी, कोई आयु सीमा नहीं

BPSC Vacancy 2025: बिहार लोक सेवा आयोग ने इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रोफेसरों की खाली पदों को भरने के लिए 590 पदों पर भर्ती निकाली दी है. अगर आप इस वैकेंसी के लिए खुद को योग्य समझती हैं तो अप्लाई कर सकते हैं. इस वकैंसी के जरिए एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर 539 पद और प्राचार्य के 25 व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्राचार्य के 26 पदों पर भर्तियां होंगी. आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होगी, और इसकी लास्ट डेट 12 सितंबर को तय की गई है. जो उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन चेक कर लें, नोटिस का लिंक आगे दिया गया है.

Bihar के इस Professors भर्ती के लिए इन विभाग की जाएंगी भर्ती होगी

सिविल इंजिनियरिंग (Civil Engineering)

मैकेनिकल इंजीनियरिंग , (mechanical engineering)

इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग (Electrical Engineering)

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, (Computer Science and Engineering)

इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (Electronics and Communication Engineering)

इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (Electrical & Electronics Engineering)

Bihar Professors की भर्ती की आयु सीमा

एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए न्यूतम आयु सीमा 30 साल है लेकिन अधिकतम आयु सीमा नहीं है.

रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष.

प्रिंसिपल पद के लिए न्यूतम आयु सीमा- 37 वर्ष.

अधिकतम आयु सीमा नहीं है.

रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष.

Bihar Professors Vacancy Notification 2025

एप्लीकेशन फीस

जनरल कैटगरी के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 100 (एक सौ) रूपये है. वहीं केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रूपये देने होंगे. बिहार के स्थायी निवासी सभी (आरक्षित / अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 25 रु, दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए भी 25 रु, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 100 रु तय किए गए हैं.

ये भी पढ़ें-Govt Jobs: बिहार में ग्रेजुएट के लिए निकली सरकारी नौकरियां, क्या-क्या पोस्ट, क्या योग्यता, डीटेल जानिए