एक गरीब किसान के बेटे ने क्रैक की UPSC परीक्षा, तीसरे अटेम्पड में ही बन गया IAS, हासिल किया AIR 239 रैंक  

Farmer Son Crack UPSC Exam And Got AIR 239 Rank: अगर आप सिल्वर स्पून (Silver Spoon) के साथ पैदा नहीं हुए हैं तो यह जान लिजिए कि केवल आपकी पढ़ाई (Education) ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी और अर्श पर पहुंचा सकती है. इसलिए शिक्षा को सफलता की कुंजी (Education is the key to success) कहा जाता है. लेकिन केवल परीक्षा पास होने के लिए या पढ़ने से बात नहीं बनेगी. कामयाब होने के लिए अनुशासन के साथ पढ़ना होगा. जी-तोड़ मेहनत करनी होगी. पढ़ाई के साथ ईमानदारी बरतनी होगी. जो यह जी-तोड़ मेहनत कर लेते हैं सफलता (Success Story) उनके कदम चूमती है. आज की सफलता की कहानी उस गरीब किसान के बेटे की है, जिसने यूपीएससी (UPSC) की परीक्षा पास कर मिसाल कायम की. उसे यूपीएससी में 239 रैंक हासिल की.

घर की छत एस्बेस्टस शीट की और मिट्टी का फर्श

उत्तम प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के रघुनाथपुर गांव के मूल निवासी पवन कुमार (Pawan Kumar) ने साल 2023 में यूपीएससी परीक्षा पास की थी. यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE) में पवन ने एआईआर 239 रैंक हासिल की थी. पवने के पिता एक गरीब किसान हैं और उनके घर की छत एस्बेस्टस शीट की है और मिट्टी का फर्श का है.

चाहते थे छोटी-मोटी नौकरी करे

पवन के पिता मुकेश चाहते थे कि पवन कोई ऐसी नौकरी करें जिससे घर चलाने में मदद मिल सके. लेकिन पवन के सपने बादलों के पार थे. उनका सपना एक आईएएस अधिकारी (IAS Officer) बनना था. बस क्या था सपनों को यथार्थ बनाने के लिए बड़ी लगन और ईमानदारी से यूपीएससी की तैयारी की और क्रैक कर लिया सीएसई (CSE) की परीक्षा.

शौक केवल पढ़ाई का

एक इंटरव्यू में पवन के पिता मुकेश ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि उसे पढ़ाई का शौक है, वह दिन-रात पढ़ता है, जिसका उसे फल मिला है. उन्होंने कहा कि वह बचपन से ही आईएएस अधिकारी बनना चाहता था. मैं अक्सर उससे पार्ट-टाइम नौकरी (Part Time Job) करने के लिए कहता था. लेकिन वह मुझसे कहता था कि उसे परेशान मत करो. पढ़ाई के अलावा उसे कोई शौक नहीं है. आज पवन अपने गांव के ही नहीं बल्कि उन सभी उम्मीदवारों के लिए प्ररेणा हैं जो गरीबी की मजबूरी की आड़ में पढ़ाई से जी चुराते हैं.