UPSE CSE समेत 3 बड़ी भर्तियों में जिनका नहीं हुआ सेलेक्शन, इस सरकारी नौकरी के लिए कर सकते हैं आवेदन

UPSC CSE : आईटीपीओ (इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन) में डिप्टी मैनेजर के 31 पदों पर सीधी भर्ती निकली है. यह भर्ती उनके लिए गोल्डेन चांस है, जो यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023, यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2023 और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (असिस्टेंट कमांडेंट) परीक्षा 2023 के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे लेकिन उनका फाइनल सेलेक्शन नहीं हो पाया था.

आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन वही कर सकते हैं, जिन्होंने डिस्क्लोजर स्कीम के तहत अपनी जानकारी पब्लिक करने का विकल्प चुना था. इच्छुक योग्य उम्मीदवार https://jobapply.in/itpo2025 पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 से चूके उम्मीदवार किन पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन

डिप्टी मैनेजर जनरल (18 पद), डिप्टी मैनेजर लॉ (1 पद), डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स (6 पद) और डिप्टी मैनेजर आर्किटेक्चर (1 पद) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2023 से चूके उम्मीदवार किन पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन

डिप्टी मैनेजर सिविल (3 पद) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 परीक्षा के इंटरव्यू से चूके किन पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन

ये लोग डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी (1 पद), डिप्टी मैनेजर फायर (1 पद) के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आपको बता दें कि सभी पदों के लिए आयु सीमा अलग-अलग है.

